Proton Mail propose aux parents de réserver une adresse email confidentielle pour leur enfant, verrouillée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans avant toute utilisation. L'idée est bien évidemment d'enrayer le modèle économique des grandes messageries américaines, où la collecte de données démarre dès l'ouverture d'un compte.
Selon une enquête menée par Proton, 43% des enfants de moins de 18 ans possèdent déjà une adresse email personnelle, et parmi eux, 74% utilisent Gmail. Dans les faits, la première identité numérique d'un enfant se construit en majorité sur des plateformes conçues pour monétiser les données de leurs utilisateurs.
De bonnes pratiques dès le plus jeune âge
Entre des pixels espions glissés dans les emails permettant de savoir si et quand un message a été ouvert, et des métadonnées collectées servant à dresser un profil de l'utilisateur, les grandes messageries multiplient les mécanismes pistage. L'activité dans la boîte de réception alimente également des systèmes publicitaires et des modèles d'intelligence artificielle. Pour un enfant, cela signifie que ses premières habitudes numériques sont exploitées avant même qu'il comprenne ce que sont les données personnelles.
Rappelons que ces entreprises américaines sont par ailleurs soumises au Cloud Act. Les autorités sont donc en mesure d'accéder aux données stockées sans mandat judiciaire, quelle que soit la nationalité de l'utilisateur. Un enfant dont l'email est hébergé chez Google ou Microsoft voit donc ses données potentiellement accessibles dans un cadre légal qui ne lui offre aucune protection équivalente à celle du droit européen.
C'est à partir de ce constat que Proton Mail propose "Born Private". Les parents peuvent réserver une adresse email pour leur enfant. Celle-ci restera verrouillée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans, sans être désactivée pour inactivité. Durant toute cette période, la boîte reste entièrement scellée : aucune donnée n'y transite, aucun journal d'activité n'est constitué, aucun profil n'est élaboré. Quand l'enfant est prêt à l'utiliser, un bon d'activation sécurisé lui est remis par le parent. En cas de perte, un remplacement peut être demandé.
Pour réserver une adresse email, Proton demande un don de $1 ou plus à effectuer auprès de sa fondation.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailPas de domaine personnalisé
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction Suisse
Proton Mail est une sérieuse alternative à Gmail. Elle redéfinit le cryptage en le plaçant à la portée de tout le monde. Certes, il faudra probablement adopter le plan payant pour en profiter au maximum, mais c'est un excellent premier choix pour quiconque souhaite commencer à s'affranchir des services des GAFAM en étant assuré que les communications restent privées.