inconnu_de_passage

J’ai dû ouvrir une boîte mail à un bébé de 1 an, juste pour pouvoir faire une demande de carte d’identité et de passeport. Impossible de faire transiter par l’email des parents, et j’ai trouvé ça très mal conçu du côté de l’état.

L’idée de Proton de réserver le nom me paraît bien (j’hésite à créer des comptes chez tous les grands hébergeurs d’emails pour éviter les potentielles usurpations d’identité), mais empêcher l’utilisation ce n’est pas la solution, parce que comme mon anecdote le montre, l’utilisation d’un email est presque obligatoire aujourd’hui.

Ce qu’il faut c’est un accès parental pour pouvoir l’utiliser pour des démarches administratives et 2-3 bricoles, et ensuite avoir une procédure pour donner progressivement le contrôle à l’enfant.

Et pour le côté monétisation des données par les GAFAM, si l’adresse ne sert que 1 fois par an pour des démarches administratives pendant 12-13 ans, je vois pas trop ce qu’ils vont en retirer.

Le risque avec les pixels invisibles et compagnie, c’est uniquement si l’enfant à une utilisation de la boîte mail pour s’inscrire partout, mais quand on en est rendu là, je pense que le problème n’est pas au niveau de la boîte mail.