Apple baisse ses commissions sur l'App Store en Chine continentale dès le 15 mars 2026, sous la pression des régulateurs chinois. Une première dans l'histoire de la plateforme, qui n'avait jamais cédé sur ce terrain face à aucun gouvernement.
C'est une concession que personne n'avait vraiment vue venir, et qu'Apple s'est bien gardé de présenter comme telle. La firme de Cupertino annonce une réduction de ses commissions sur l'App Store en Chine continentale, effective dans deux jours, en invoquant pudiquement des « discussions avec le régulateur chinois ». Traduction : Pékin a obtenu ce qu'aucune juridiction occidentale n'avait réussi à arracher, pas même l'Europe avec le Digital Markets Act. Pour un groupe qui défend depuis des années l'intangibilité de son modèle économique, c'est un signal fort, sur un marché qui reste l'un de ses plus stratégiques malgré des années de turbulences.
Des taux revus à la baisse sur l'App Store en Chine : ce qui change concrètement
Le taux standard, celui qui s'applique aux achats intégrés et aux applications payantes, passe de 30 % à 25 %. Pour les développeurs éligibles au programme Small Business, au Mini Apps Partner Program, ainsi que pour les abonnements en renouvellement automatique après la première année, la commission descend de 15 % à 12 %. Selon 9to5Mac, aucune signature de nouveaux contrats n'est requise : les développeurs bénéficient automatiquement des nouveaux taux dès le 15 mars.
Apple précise, dans un communiqué publié sur son portail développeur chinois, qu'elle s'engage à proposer des tarifs « compétitifs » en Chine, « jamais supérieurs aux taux pratiqués sur les autres marchés ». Une formulation qui sonne comme une promesse de parité, mais qui laisse entendre que la Chine pourrait désormais servir de plancher plutôt que de miroir. Difficile de ne pas y voir une tentative de cadrer le narratif : ce n'est pas une capitulation, c'est de la « compétitivité ».
Une pression réglementaire qui s'accumule depuis 2024
Ce geste ne sort pas du néant. En 2024, un consommateur chinois avait attaqué Apple en justice pour abus de position dominante, lui reprochant de cumuler une commission à 30 % et une restriction des modes de paiement. Le tribunal de Shanghai avait reconnu la position dominante d'Apple sur le marché des logiciels en Chine, tout en rejetant la plainte au fond. Apple avait alors fait appel, demandant notamment à la Cour suprême de réviser la qualification même de position dominante. Pas vraiment le profil d'une entreprise prête à lâcher du lest.
Mais en octobre 2025, 55 consommateurs chinois ont déposé un signalement formel auprès de l'Administration d'État pour la régulation du marché, accusant Apple de pratiques monopolistiques : transactions forcées, ventes liées, clauses anti-orientation et « prix abusivement élevés ». La pression s'est manifestement intensifiée au point de rendre la négociation inévitable. Apple opère en Chine dans un contexte de tensions croissantes avec l'écosystème local, où les constructeurs Android gagnent du terrain et où les autorités ont les moyens de rendre la vie très compliquée à une plateforme récalcitrante.
Ce que cette décision révèle sur la stratégie d'Apple en Asie
Ce qui est frappant, c'est moins la baisse en elle-même que le précédent qu'elle crée. Apple a résisté à l'Europe, aux États-Unis, à la Corée du Sud. Elle cède à la Chine. Cela dit quelque chose sur le rapport de force réel entre Cupertino et Pékin, et sur ce qu'Apple est prête à sacrifier pour rester dans les bonnes grâces d'un marché qui représente une part non négligeable de ses revenus. La Chine pèse régulièrement entre 15 et 20 % du chiffre d'affaires annuel d'Apple, une dépendance que le groupe tente de réduire sans jamais vraiment y parvenir.
Pour les développeurs chinois, le gain est réel mais mesuré : 5 points de commission en moins sur le taux standard, 3 points sur les petites structures. Rien qui ne bouleverse fondamentalement l'économie d'une application, mais un signal que la pression réglementaire peut faire bouger des lignes que l'on croyait gravées dans le marbre. Reste à savoir si d'autres marchés, en Europe notamment, tireront argument de ce précédent pour exiger un traitement similaire. Apple a peut-être ouvert une boîte qu'elle aurait préféré garder fermée.
Apple a toujours présenté ses commissions comme le prix d'un écosystème sécurisé, curatif, premium. Cette concession chinoise fissure ce discours. Si Pékin a réussi là où Bruxelles et Washington ont tâtonné, c'est parce que la Chine dispose d'un levier que les démocraties libérales n'osent pas toujours actionner : la menace d'exclusion pure et simple.