Ce qui est frappant, c'est moins la baisse en elle-même que le précédent qu'elle crée. Apple a résisté à l'Europe, aux États-Unis, à la Corée du Sud. Elle cède à la Chine. Cela dit quelque chose sur le rapport de force réel entre Cupertino et Pékin, et sur ce qu'Apple est prête à sacrifier pour rester dans les bonnes grâces d'un marché qui représente une part non négligeable de ses revenus. La Chine pèse régulièrement entre 15 et 20 % du chiffre d'affaires annuel d'Apple, une dépendance que le groupe tente de réduire sans jamais vraiment y parvenir.