Le NLPC exige un « China Entanglement Audit », soit un rapport détaillé chiffrant les coûts et dangers de l'exposition chinoise d'Apple. Sur le papier, la demande paraît raisonnable : près de 80 à 90% des iPhone sont assemblés en Chine. Dans les faits, cela expose l'entreprise à des scénarios catastrophes que la direction préfère balayer d'un revers de main. Le groupe estime qu'« après plus d'une décennie, Apple a construit un modèle économique lié à la République populaire de Chine » et que « cet enchevêtrement n'est plus un simple choix opérationnel mais une vulnérabilité existentielle ».

Apple rétorque que ce rapport serait « inutile » et trop prescriptif, limitant sa capacité à gérer « ses opérations quotidiennes et ses stratégies commerciales ». Traduction : ne nous dites pas comment faire notre travail. Sauf que les actionnaires ne demandent pas à diriger la boîte, juste à comprendre ce qu'ils risquent. Entre menaces tarifaires de l'administration Trump (auxquelles Apple a réussi à échapper jusqu'ici), contrôle pékinois sur les terres rares et cyberattaques visant les sous-traitants chinois, l'exposition n'a jamais été aussi élevée.