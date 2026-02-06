L’annonce a surpris, mais la logique est implacable. Pour être soumis aux contraintes du Digital Markets Act — comme l'ouverture aux tiers ou le partage de données —, un service doit être une « porte d’entrée incontournable » pour les entreprises. Or, après examen, Bruxelles a conclu que ce n'était le cas ni pour les cartes ni pour la publicité d'Apple.

Concrètement, l’exécutif européen reconnaît une faiblesse relative de la Pomme sur ces terrains. Apple Plans ? Son utilisation en Europe reste anecdotique face aux mastodontes Google Maps et Waze. Apple Ads ? Une goutte d’eau dans un océan publicitaire dominé par Meta et Google. En échappant à la désignation, Apple évite l'obligation de revoir l'architecture de ses apps, un soulagement majeur pour ses ingénieurs qui bataillent déjà sur d'autres fronts réglementaires.