La TV comme expérience collective vous manque ? La nouvelle web app Channel Surfer vous permet de revenir à cette époque que l'on croyait révolue.
Nous sommes dans l'ère du doomscrolling, et cela est loin d'être une bonne chose : cette habitude compulsive peut nous faire perdre jusqu'à 1 week-end par mois. Pire, elle induit une véritable surcharge numérique et affaiblit nos capacités cognitives. Lassé des suggestions de l'algorithme et du scroll infini sur YouTube, un développeur a voulu revenir au bon vieux temps de la TV par câble en créant Channel Surfer.
Channel Surfer, une app qui transforme YouTube en guide de chaînes
Le développeur londonien Steven Irby a eu l'idée de transformer YouTube en une bonne vieille télé câblée rétro. Il a lancé début mars la web app Channel Surfer, dont l'interface ressemble à s'y méprendre à la grille de chaînes thématiques de ces appareils. Le service renoue avec une règle séculaire : quand on lance une chaîne, la vidéo est déjà en cours et il est impossible de reprendre le visionnage depuis le début.
Channel Surfer propose une quarantaine de chaînes triées sur le volet et classées en différentes catégories : actualités, voyages, sport, gaming, musique, mais aussi pop culture, lofi ou IA. Afin de donner l'illusion d'un moment partagé, l'app indique en permanence combien de personnes regardent les contenus avec vous.
Pourquoi ce retour en arrière ? Interrogé par TechCrunch, Steven Irby a expliqué qu'il en avait assez des algorithmes et de l'indécision : « Le zapping me manque, l'absence de choix. Je veux juste m'installer confortablement et regarder ce qui passe, sans me soucier de la suite. »
Une réponse à la fatigue algorithmique et au doom scrolling
Comment le créateur de Channel Surfer a-t-il conçu cette app ? Il a utilisé Next.js, CloudFlare et PartyKit mais aussi l'IA Claude. Pour ne pas aller à l'encontre des règles de YouTube, il a choisi de diffuser des intégrations vidéos de la plateforme en conservant ses publicités. Petit plus : en s'abonnant à la newsletter d'Irby, il est possible d'importer ses chaînes favorites pour personnaliser le service. Steven Irby aimerait aussi voir un jour sa création sur les TV connectées.
Misant à fond sur la nostalgie des utilisateurs, Channel Surfer rompt l'isolement des spectacteurs et fait un joli pied de nez au scroll infini. Et ça marche : la web app a comptabilisé plus de 10 000 visites dès sa première journée. Envie de revivre vos jeunes années ou de voir si c'était mieux avant ? Vous pouvez renouer avec le zapping d'antan dès maintenant en vous rendant sur le site ChannelSurfer.