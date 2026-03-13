Comment le créateur de Channel Surfer a-t-il conçu cette app ? Il a utilisé Next.js, CloudFlare et PartyKit mais aussi l'IA Claude. Pour ne pas aller à l'encontre des règles de YouTube, il a choisi de diffuser des intégrations vidéos de la plateforme en conservant ses publicités. Petit plus : en s'abonnant à la newsletter d'Irby, il est possible d'importer ses chaînes favorites pour personnaliser le service. Steven Irby aimerait aussi voir un jour sa création sur les TV connectées.