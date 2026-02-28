Si vous possédez un Samsung récent, vous savez que l'IA est partout : dans l'appareil photo, dans le clavier, dans les résumés automatiques, dans un assistant vocal que vous n'avez jamais vraiment demandé.

Si pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un atout, en revanche, ça n'est pas la même limonade pour d'autres, mais plutôt de la complexité dont ils se passeraient bien, surtout quand une partie du traitement part dans le cloud sans qu'on l'ait choisi.

Samsung a pourtant prévu des portes de sortie. Pas une seule, mais plusieurs. Oui, vous allez pouvoir vous passer de Galaxy AI.