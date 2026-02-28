À chaque nouveau smartphone Samsung, Galaxy AI s'installe un peu plus profondément. Mais la quasi-totalité de ces fonctionnalités peut être désactivée, service par service, en quelques taps, Bixby compris.
Si vous possédez un Samsung récent, vous savez que l'IA est partout : dans l'appareil photo, dans le clavier, dans les résumés automatiques, dans un assistant vocal que vous n'avez jamais vraiment demandé.
Si pour beaucoup d'utilisateurs, c'est un atout, en revanche, ça n'est pas la même limonade pour d'autres, mais plutôt de la complexité dont ils se passeraient bien, surtout quand une partie du traitement part dans le cloud sans qu'on l'ait choisi.
Samsung a pourtant prévu des portes de sortie. Pas une seule, mais plusieurs. Oui, vous allez pouvoir vous passer de Galaxy AI.
Empêcher Galaxy AI, service par service
Dans les Paramètres, une section « Galaxy AI » liste tous les services actifs, chacun avec son propre interrupteur. On peut éteindre la transcription automatique sans toucher à la suggestion de texte, ou désactiver l'assistant photo sans se passer pour autant du résumé de pages web. Voilà comment procéder si vous voulez désactiver certains services dopés à l'IA :
- Ouvrez « Paramètres » ;
- Appuyezsur « Galaxy AI » ;
- Sélectionnezle service à désactiver ;
- Basculez l'interrupteur sur « off ».
Comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran que j'ai réalisées avec mon Samsung Galaxy S23 Ultra, j'ai choisi de me passer de la traduction instantanée, il me suffit donc de faire basculer le bouton vert vers la gauche pour désactiver le service piloté par Galaxy AI.
Si vous scrollez jusqu'au bas du dernier écran, vous verrez une option à laquelle on ne pensait pas, qui permet de bloquer l'envoi de données vers le cloud.
Galaxy AI continue de fonctionner pour certaines tâches, mais uniquement en local, sur le processeur du téléphone. Mais étant donné que les fonctionnalités dépendantes d'internet ne sont plus disponible, la qualité des suggestions peut en pâtir. Pour ceux que la collecte de données inquiète plus que l'IA elle-même, c'est pourtant la seule option vraiment cohérente.
Bixby, l'assistant qu'on oublie avoir
Bixby est probablement actif sur votre Galaxy en ce moment, même si vous ne l'avez jamais ouvert. Il intercepte les commandes vocales par défaut, collecte des données d'usage, et Samsung ne le signale pas particulièrement dans ses menus de configuration. On peut passer des mois avec Bixby actif en croyant l'avoir ignoré.
La bonne nouvelle, c'est que Samsung autorise son remplacement en quelques secondes et voici comment vous devrez faire :
- Retournez dans « Paramètres » ;
- Appuyez sur « Applications » ;
- Appuyez sur « Applications par défaut » ;
- Appuyez sur « Application Assistant numérique » ;
- Sélectionnez « Google ».
À partir de là, c'est l'Assistant Google qui répond aux commandes vocales. Bixby disparaît sans manipulation complexe ni désinstallation.