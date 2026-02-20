La principale nouveauté concerne la gestion des paramètres du téléphone. Plutôt que de naviguer dans les menus, l’utilisateur pourra simplement formuler une demande à voix haute.

Samsung donne un exemple concret : dire « Je ne veux pas que l’écran s’éteigne tant que je le regarde » suffira à activer automatiquement l’option « Maintenir l’écran allumé pendant la lecture », sans avoir à connaître son nom exact ni son emplacement dans les réglages.

Avec la multiplication des options dans les smartphones modernes, Samsung positionne Bixby comme un « manuel interactif ». L’assistant devra interpréter des demandes parfois imprécises, comprendre l’intention, puis appliquer les bons paramètres. Une approche dite « agentique », où l’IA ne se contente plus de répondre, mais agit.