Samsung officialise la nouvelle version de Bixby avec One UI 8.5. L’assistant promet de comprendre vos demandes en langage naturel et d’agir directement dans les réglages du téléphone.
Après une annonce brièvement publiée puis supprimée le mois dernier, cette fois c'est officiel : Bixby va évoluer en profondeur. La mise à jour est intégrée à One UI 8.5, dont la bêta 5 vient d’être déployée aux testeurs. Au programme, une meilleure compréhension du langage naturel et un accès en temps réel aux informations du web. Samsung veut ainsi transformer Bixby, son assistant vocal qui n'a jamais vraiment eu les faveurs du public, en véritable agent IA capable de manipuler votre smartphone à votre place.
Un agent d'utilisation de votre smartphone, qui vous aide à trouver les bonnes options
La principale nouveauté concerne la gestion des paramètres du téléphone. Plutôt que de naviguer dans les menus, l’utilisateur pourra simplement formuler une demande à voix haute.
Samsung donne un exemple concret : dire « Je ne veux pas que l’écran s’éteigne tant que je le regarde » suffira à activer automatiquement l’option « Maintenir l’écran allumé pendant la lecture », sans avoir à connaître son nom exact ni son emplacement dans les réglages.
Avec la multiplication des options dans les smartphones modernes, Samsung positionne Bixby comme un « manuel interactif ». L’assistant devra interpréter des demandes parfois imprécises, comprendre l’intention, puis appliquer les bons paramètres. Une approche dite « agentique », où l’IA ne se contente plus de répondre, mais agit.
Bixby se connecte au web pour dénicher la réponse à toutes vos questions
Bixby va recevoir une autre évolution importante : l’accès à des données web en temps réel. Jusqu’ici, comme beaucoup d’assistants, Bixby était limité par sa base de connaissances ou par la fenêtre de contexte de son modèle d’IA.
Désormais, les réponses pourront intégrer des informations actualisées directement dans l’interface de Bixby, sans rediriger vers un navigateur ou une application externe. Les résultats s’afficheront dans une surcouche dédiée.
Un détail intrigue toutefois : il y a quelques semaines, Samsung mentionnait explicitement une intégration de Perplexity pour alimenter certaines fonctions liées au web. Cette référence a disparu dans la nouvelle annonce, même si les exemples restent identiques. Peut-être que Samsung utilise toujours le service IA, sans le citer, ou le constructeur s'est tourné vers un autre acteur entre-temps.
One UI 8.5 devrait être lancé en même temps que les Galaxy S26 lors du prochain Galaxy Unpacked prévu le 25 février. La nouvelle version de Bixby sera d’abord disponible dans certains marchés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde et la Corée, avant une extension plus large. On remarque d'ailleurs dans les notes que Bixby prend bien en charge la langue française. C'est donc une question de semaines avant que le nouvel assistant vocal soit disponible dans nos contrées.