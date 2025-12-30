Samsung teste actuellement une version de son assistant IA de Bixby dopée à Perplexity AI sur la bêta One UI 8.5. Les Galaxy S26 devraient être les premiers à en profiter début 2026.
Déjà en avril, nous apprenions que les deux sociétés étaient en discussion avancée sur un potentiel rapprochement. Le constructeur avait d'ailleurs déployé le moteur de recherche IA sur ses téléviseurs en novembre dernier. Il confirme son arrivée sur smartphones. Un utilisateur a partagé ce week-end une capture d'écran révélant la nouvelle interface de Bixby intégrant Perplexity.
Perplexity en renfort pour les requêtes complexes
L'intégration de Perplexity dans Bixby semble avoir été assez poussée. L'assistant Samsung garde la main sur les commandes basiques : réglages système, contrôle des appareils connectés SmartThings, alarmes et rappels. Perplexity prend le relais pour traiter les requêtes nécessitant une recherche web et un raisonnement contextuel. La capture partagée par l'utilisateur achultra sur X montre une requête météo où Bixby suggère de prendre une veste en s'appuyant sur les capacités de Perplexity. Finalement, cela nous rappelle un peu la manière dont Apple aurait dû intégrer ChatGPT à Siri.
Pour Samsung, il s'agit de diversifier ses partenaires au-delà de Google. Le constructeur avait déjà proposé Gemini comme assistant par défaut sur les Galaxy S25 en janvier dernier, et cherche maintenant à offrir des alternatives. Samsung avait d'ailleurs participé à un tour de financement de Perplexity l'année dernière via sa branche Samsung Next.
La fonctionnalité nécessite actuellement Bixby version 4.0.50.4 et One UI 8.5, disponible en bêta uniquement sur les Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. L'interface Bixby profite également d'une refonte visuelle pour s'aligner sur les nouveaux codes de design de One UI 8.5. Au-delà de ces changements esthétiques, la mise à jour apportera d'autres fonctionnalités, notamment des améliorations photo.
Samsung devrait officialiser cette nouveauté lors de la présentation des Galaxy S26 en février 2026. One UI 8.5 sera ensuite déployé sur les anciens modèles Galaxy compatibles.
