L'intégration de Perplexity dans Bixby semble avoir été assez poussée. L'assistant Samsung garde la main sur les commandes basiques : réglages système, contrôle des appareils connectés SmartThings, alarmes et rappels. Perplexity prend le relais pour traiter les requêtes nécessitant une recherche web et un raisonnement contextuel. La capture partagée par l'utilisateur achultra sur X montre une requête météo où Bixby suggère de prendre une veste en s'appuyant sur les capacités de Perplexity. Finalement, cela nous rappelle un peu la manière dont Apple aurait dû intégrer ChatGPT à Siri.

Pour Samsung, il s'agit de diversifier ses partenaires au-delà de Google. Le constructeur avait déjà proposé Gemini comme assistant par défaut sur les Galaxy S25 en janvier dernier, et cherche maintenant à offrir des alternatives. Samsung avait d'ailleurs participé à un tour de financement de Perplexity l'année dernière via sa branche Samsung Next.