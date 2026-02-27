Après Netflix et Disney+, voilà qu'un autre cador du streaming accélère sa vendetta contre le partage de mot de passe. Si vous utilisez le compte d'un proche sur HBO Max, profitez-en tant qu'il est encore temps…
Alors que sa maison mère fait l'objet d'une bataille sans merci pour son acquisition, HBO Max continue de peaufiner son offre afin d'engranger toujours plus de revenus. L'année dernière, elle annonçait, l'arrivée de mesures pour mettre fin au partage de compte. Et si le service a déjà commencé à déployer son dispositif, il devrait réellement se concrétiser très prochainement.
Des messages « plus agressifs »
Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers de la firme ce jeudi 26 février, JB Perrette, responsable du streaming chez Warner Bros. Discovery, a fait savoir qu'une expansion mondiale du dispositif « débuterait en 2026 ».
Il est fort probable que la plateforme s'appuie sur ce qui est déjà en place outre-Atlantique, où des messages « plus agressifs » incitent les utilisateurs à payer 7,99 dollars supplémentaires par mois pour ajouter un autre utilisateur à leur compte. Mis à part pour ceux qui vivent dans le même foyer.
HBO Max a gagné 3,5 millions d'abonnés à travers le monde au cours du dernier trimestre 2025, portant son total à 131,6 millions, et prévoit d'atteindre les 150 millions d'ici à la fin de l'année. Alors que son déploiement se poursuit en Europe dans la région Asie-Pacifique, la société va logiquement chercher à booster ses revenus par abonné en serrant la vis sur le partage de comptes.
La fin du partage de compte devient la norme dans le streaming
Car c'est une recette gagnante, initiée par Netflix en 2023. Cette décision a permis au service de littéralement faire bondir son nombre d'abonnés, mais aussi et surtout, son chiffre d'affaires. Un élément précieux alors que les acteurs du streaming peinent sérieusement à devenir rentables.
C'est donc sans surprise que Disney+ lui a emboîté le pas en imposant, elle aussi, un supplément à tous les utilisateurs souhaitant partager leur mot de passe avec des amis en dehors de leur foyer. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines puisque, outre HBO Max, une très grande figure des plateformes SVOD en France a également annoncé l'arrivée d'un tel système : Canal+.