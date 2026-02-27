C'est donc sans surprise que Disney+ lui a emboîté le pas en imposant, elle aussi, un supplément à tous les utilisateurs souhaitant partager leur mot de passe avec des amis en dehors de leur foyer. Et nous ne sommes pas au bout de nos peines puisque, outre HBO Max, une très grande figure des plateformes SVOD en France a également annoncé l'arrivée d'un tel système : Canal+.