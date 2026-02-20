Des fabricants chinois font la publicité de brouilleurs de drones, de fusils anti-drones et de capteurs militaires directement sur TikTok, avec la même désinvolture qu'une marque de cosmétiques. Les légendes sont bilingues, parfois traduites en russe ou en ukrainien.
Une femme en pantalon rose, sur un toit d'usine, lève le pouce face caméra : « J'ai réussi à brouiller le pistolet, c'est bon ! Contactez-moi ! » dans cette vidéo, repérée par notre confrère Wired, le ton est celui d'une unboxing vidéo du dernier iPhone. Mais le produit qu'elle présente, n'a rien de tel. Il s'agit en fait d'un brouilleur de drones à neuf bandes de fréquences, capable de neutraliser GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo simultanément.
Oui, on est sur TikTok et oui, on parle d'armement.
Des dizaines de vidéos du même genre ont été documentées ces derniers mois, publiées par de petits fabricants chinois qui vendent à ciel ouvert des équipements dont une partie alimente directement les conflits armés, et notamment la guerre en Ukraine. Fusils anti-drones, dômes brouilleurs sur trépied, sacs à dos à douze antennes : les légendes décrivent des portées, des fréquences, des modes de détection. Certaines incluent une traduction ukrainienne.
Shenzhen fabrique, TikTok distribue
L'Ukraine comme la Russie achètent encore massivement chinois. Processeurs, capteurs, moteurs, modules radio : une grande partie vient des mêmes zones industrielles autour de Shenzhen. Aosheng Pusztaszeri, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales, est formel là-dessus, et Kiev ne le contredit pas vraiment, puisque malgré ses tentatives de diversification, la dépendance aux composants chinois bon marché n'a pas cédé.
Selon les chiffres avancés officiellement, la Chine n'aurait vendu que 200 000 dollars de drones à l'Ukraine au premier semestre 2024. Kiev estime pourtant ce montant à près de 1,1 milliard. Si l'écart est aussi énorme, c'est que des intermédiaires tiers réexportent sans que Pékin soit officiellement impliqué. La Chine a multiplié les restrictions depuis 2022, avec un tour de vis supplémentaire en septembre 2024 sur les contrôleurs de vol et les moteurs, tandis que les États-Unis sanctionnaient deux entreprises chinoises pour ventes de pièces à la Russie. Pourtant, les vidéos TikTok n'ont pas disparu.
Des specs militaires mais une langue grand public
Houbing Herbert Song, professeur en ingénierie à l'université du Maryland spécialisé dans les technologies anti-drones, a examiné ces vidéos. Les produits qu'il y voit mélangent détection et brouillage, deux fonctions qui, combinées, peuvent rendre un drone inopérant ou le tromper sur sa position. Aucun ne serait capable de contrer un grand essaim, précise-t-il, mais ce n'est pas vraiment la cible visée ici.
Les légendes évoquent des « zones minières », des « dépôts pétroliers », des « exploitations agricoles ». Pas un mot sur le champ de bataille, du moins pas explicitement. Le professeur note pourtant que décrire un système anti-drone par des cas d'usage civils n'est pas la norme dans le secteur, car en général on parle de vitesse du drone, de taille de l'essaim, de latence de détection. Là, on cite juste la portée et on laisse l'acheteur comprendre ce qu'il veut.
Vous vous souvenez de la femme au pantalon rose ? Eh bien elle réapparaît dans une autre vidéo, en blazer satin noir cette fois. « Je travaille dans une usine de matériel anti-drones en Chine », explique-t-elle face caméra, avant de préciser que les appareils fonctionnent en intérieur, en extérieur, dans une voiture, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. C'est une pub. Et c'est aussi un catalogue de guerre, disponible à n'importe qui, sur l'appli la plus téléchargée au monde.