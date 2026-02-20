Une femme en pantalon rose, sur un toit d'usine, lève le pouce face caméra : « J'ai réussi à brouiller le pistolet, c'est bon ! Contactez-moi ! » dans cette vidéo, repérée par notre confrère Wired, le ton est celui d'une unboxing vidéo du dernier iPhone. Mais le produit qu'elle présente, n'a rien de tel. Il s'agit en fait d'un brouilleur de drones à neuf bandes de fréquences, capable de neutraliser GPS, GLONASS, BeiDou et Galileo simultanément.

Oui, on est sur TikTok et oui, on parle d'armement.

Des dizaines de vidéos du même genre ont été documentées ces derniers mois, publiées par de petits fabricants chinois qui vendent à ciel ouvert des équipements dont une partie alimente directement les conflits armés, et notamment la guerre en Ukraine. Fusils anti-drones, dômes brouilleurs sur trépied, sacs à dos à douze antennes : les légendes décrivent des portées, des fréquences, des modes de détection. Certaines incluent une traduction ukrainienne.