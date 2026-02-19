Perplexity fait marche arrière sur la publicité

Avec une valorisation de 18 milliards de dollars et plus de 100 millions d'utilisateurs, Perplexity tire déjà l'essentiel de ses revenus des abonnements. La plateforme propose un accès gratuit avec des limitations, une formule Pro aux alentours de 20 dollars par mois, et une offre Max lancée en juillet 2025 à 200 dollars mensuels, ciblant les professionnels à fort besoin d'information : médecins, directeurs financiers, dirigeants.

Pour accélérer sur le marché entreprise, Perplexity prévoit de renforcer son équipe commerciale dédiée aux grands comptes. À l'heure actuelle, celle-ci n'est composée que de cinq personnes. L'objectif est de concurrencer des outils comme Glean, lesquels permettent aux salariés d'interroger les données internes de leur entreprise grâce à l'IA. Le chiffre d'affaires récurrent annuel de Perplexity a atteint 200 millions de dollars en octobre 2024, avec une croissance multipliée par 4,7 sur l'année écoulée. La startup a clairement décidé que sa valeur se mesurerait à la qualité de ses réponses, et non au volume d'impressions publicitaires.

