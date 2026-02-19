Perplexity fait marche arrière sur la publicité

Le moteur de recherche dopé à l'IA abandonne officiellement la publicité, qu'il avait pourtant été l'un des premiers à tester. L'entreprise explique ne pas vouloir diminuer la confiance des utilisateurs et ne souhaite pas reposer sur un modèle publicitaire d'annonces sponsorisées.
Dès novembre 2024, Perplexity intégrait des publicités dans ses résultats. Celles-ci étaient clairement étiquetées, et restait sans influence sur les réponses générées. Le modèle n'a pas tenu. Fin 2025, la startup de San Francisco a progressivement retiré ces annonces. Selon le Financial Times, les dirigeants viennent de confirmer qu'ils ne comptaient pas y revenir.
La pub, un poison pour la crédibilité d'un moteur IA
Le raisonnement des équipes de Perplexity est simple : dès lors qu'un utilisateur sait que certaines réponses peuvent être liées à de l'argent - même si ce n'est pas le cas -, il commence à douter de tout. "Le défi avec la pub, c'est qu'un utilisateur commencerait à tout remettre en question", a déclaré un dirigeant de l'entreprise. Or, un moteur de recherche à l'IA ne fonctionne que si ses utilisateurs lui font confiance.
Ce n'est pas une posture de façade. Taz Patel, le responsable de la régie publicitaire de Perplexity, a discrètement quitté l'entreprise l'an dernier - signe que le projet était déjà fragilisé bien avant l'annonce officielle. La décision tranche avec la stratégie des concurrents : OpenAI a commencé à tester des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs non abonnés, et Google ne va se priver non plus.Quant à Microsoft, l'idée a toujours été au centre de Copilot.
Perplexity préfère parier sur les grands comptes
Avec une valorisation de 18 milliards de dollars et plus de 100 millions d'utilisateurs, Perplexity tire déjà l'essentiel de ses revenus des abonnements. La plateforme propose un accès gratuit avec des limitations, une formule Pro aux alentours de 20 dollars par mois, et une offre Max lancée en juillet 2025 à 200 dollars mensuels, ciblant les professionnels à fort besoin d'information : médecins, directeurs financiers, dirigeants.
Pour accélérer sur le marché entreprise, Perplexity prévoit de renforcer son équipe commerciale dédiée aux grands comptes. À l'heure actuelle, celle-ci n'est composée que de cinq personnes. L'objectif est de concurrencer des outils comme Glean, lesquels permettent aux salariés d'interroger les données internes de leur entreprise grâce à l'IA. Le chiffre d'affaires récurrent annuel de Perplexity a atteint 200 millions de dollars en octobre 2024, avec une croissance multipliée par 4,7 sur l'année écoulée. La startup a clairement décidé que sa valeur se mesurerait à la qualité de ses réponses, et non au volume d'impressions publicitaires.
- Sources mises en avant
- Fraicheur des résultats
- Envoi de fichiers pour traitement