Mozilla souligne que les systèmes d'exploitation non supportés "ne reçoivent aucune mise à jour de sécurité et présentent des vulnérabilités connues". L'éditeur ajoute que le maintien de Firefox sur des systèmes obsolètes représente un coût significatif pour l'organisation, tout en exposant les utilisateurs à des risques.

Après février 2026, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 conserveront la possibilité d'utiliser Firefox 115, mais sans recevoir de nouvelles mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctionnalités.