Mozilla a confirmé l'arrêt des mises à jour de Firefox pour les anciennes versions de Windows. Les utilisateurs concernés sont invités à migrer vers Windows 10, Windows 11 ou sur Linux.
Mozilla s'apprête à mettre fin au support de Firefox sur Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1. Selon un document officiel mis à jour par l'éditeur, la version 115 ESR (Extended Support Release), dernière déclinaison du navigateur compatible avec ces systèmes d'exploitation. L'arrêt des mises à jour est prévue pour la fin du mois de février 2026.
Le calendrier initial avait déjà été repoussé
Le maintien de Firefox sur Windows 7 avait déjà de quoi surprendre, Microsoft ayant mis fin à son propre support pour ce système d'exploitation en 2023. Mozilla avait alors choisi de prolonger la disponibilité des correctifs de sécurité pour les utilisateurs n'ayant pas encore migré.
La fin du support était initialement prévue pour septembre 2024. L'échéance a ensuite été décalée à 2025, puis à mars 2026. Mozilla justifiait ces reports par la volonté de laisser davantage de temps aux utilisateurs pour effectuer leur transition, tout en maintenant un niveau de protection minimal.
Des risques de sécurité accrus sous Windows 7 et 8
Mozilla souligne que les systèmes d'exploitation non supportés "ne reçoivent aucune mise à jour de sécurité et présentent des vulnérabilités connues". L'éditeur ajoute que le maintien de Firefox sur des systèmes obsolètes représente un coût significatif pour l'organisation, tout en exposant les utilisateurs à des risques.
Après février 2026, les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1 conserveront la possibilité d'utiliser Firefox 115, mais sans recevoir de nouvelles mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctionnalités.
Quelles options pour les utilisateurs concernés
Pour continuer à bénéficier des mises à jour du navigateur, Mozilla recommande en premier lieu de passer à une version supportée de Windows, à savoir Windows 10 ou une version ultérieure.
Pour les machines ne pouvant pas supporter ces versions, l'éditeur suggère d'installer Linux sur le PC concerné. Mozilla rappelle à ce sujet que Firefox est le navigateur par défaut sur la grande majorité des distributions Linux.
Cette décision s'inscrit dans un mouvement général d'abandon des anciennes versions de Windows par les éditeurs de navigateurs. Google Chrome et Microsoft Edge ont également cessé leur support de Windows 7 et 8.1 au cours des dernières années.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur