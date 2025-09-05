Dans une annonce officielle publiée sur le site du calendrier des sorties de Firefox, Mozilla a précisé les nouvelles échéances concernant la fin du support pour les anciennes versions de Windows. La fondation a déclaré : « Nous avons décidé de prolonger le support de l’ESR 115 uniquement sur Windows 7-8.1 et macOS 10.12-10.14 jusqu’en mars 2026. Nous réévaluerons cette décision en février 2026 et annoncerons toute mise à jour concernant la fin de vie de l’ESR 115 à ce moment-là ».

Malgré la fin imminente du support de Windows 10, qui verra plusieurs fabricants et développeurs cesser le soutien de leurs logiciels et pilotes, la fondation Mozilla persiste avec Firefox 115 ESR sur Windows 7. Une décision qui place indubitablement le navigateur dans une position particulière sur le marché des navigateurs, Windows 7, 8 et 8.1 ne bénéficiant plus du support Microsoft depuis janvier 2023.