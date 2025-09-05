Mozilla repousse une nouvelle fois l'abandon du support de Firefox sur les anciennes versions de Windows. Le navigateur demeure désormais le seul parmi les grands acteurs à maintenir des mises à jour de sécurité pour Windows 7, 8 et 8.1.
- Mozilla prolonge le support de Firefox sur Windows 7, 8 et 8.1 jusqu'en mars 2026.
- Firefox reste le seul grand navigateur à offrir des mises à jour de sécurité pour ces anciennes versions de Windows.
- Le maintien du support devient difficile, mais le nombre d'utilisateurs justifie encore les efforts de Mozilla.
Il y a deux ans, la fondation Mozilla avait lancé Firefox 115, présentée alors comme la dernière version à prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1, ainsi que plusieurs moutures de macOS. Un an plus tard, l’organisation avait déjà revu ses plans, annonçant la prolongation du support via la publication de mises à jour de sécurité supplémentaires pour Firefox 115 ESR. Cette mesure a été reconduite à deux reprises depuis, et c’est aujourd’hui la troisième prolongation pour ces systèmes d’exploitation.
- 100 % développé en interne
- Fiable, efficace et stable
- Fonctionnalités d'optimisation de l'interface et de l'expérience utilisateur
Firefox sur Windows 7 : le support étendu jusqu'en mars 2026
Dans une annonce officielle publiée sur le site du calendrier des sorties de Firefox, Mozilla a précisé les nouvelles échéances concernant la fin du support pour les anciennes versions de Windows. La fondation a déclaré : « Nous avons décidé de prolonger le support de l’ESR 115 uniquement sur Windows 7-8.1 et macOS 10.12-10.14 jusqu’en mars 2026. Nous réévaluerons cette décision en février 2026 et annoncerons toute mise à jour concernant la fin de vie de l’ESR 115 à ce moment-là ».
Malgré la fin imminente du support de Windows 10, qui verra plusieurs fabricants et développeurs cesser le soutien de leurs logiciels et pilotes, la fondation Mozilla persiste avec Firefox 115 ESR sur Windows 7. Une décision qui place indubitablement le navigateur dans une position particulière sur le marché des navigateurs, Windows 7, 8 et 8.1 ne bénéficiant plus du support Microsoft depuis janvier 2023.
Un support de plus en plus difficile à assumer ?
Fin 2024, un ingénieur de la fondation avait souligné que le support de Windows 7, malgré sa part de marché réduite, n'était pas gratuit et devenait de plus en plus difficile à maintenir en raison de l'écart qui se creuse naturellement avec le temps entre les anciennes et les nouvelles architectures système. Cette divergence complique donc le processus de rétrocompatibilité des mises à jour de sécurité.
Cependant, le nombre d'utilisateurs de Firefox sur cette version du système d’exploitation semble toujours suffisant pour justifier les dépenses liées au portage des mises à jour de sécurité vers Firefox 115 ESR. Firefox peut donc aujourd'hui se targuer d'être le dernier grand navigateur à assurer la sécurité des systèmes Windows abandonnés par Microsoft.
Reste maintenant à savoir si la fondation décidera de prolonger une nouvelle fois le support de Windows 7 en début d'année prochaine, ou s'il sera enfin temps pour Firefox de couper le cordon.