Cap sur Firefox 144 pour le dernier build officiel en 32 bits. À partir de Firefox 145, les utilisateurs de ces systèmes ne recevront plus de nouvelles versions standard, ni les fonctions récentes liées aux évolutions du web. La sécurité restera toutefois au rendez-vous via ESR sur la version 140 du navigateur, le temps de préparer une migration sereine.

Cette période tampon n’arrive pas par hasard. Elle s’inscrit dans une méthode déjà éprouvée par Mozilla : étirer la maintenance là où une base d’utilisateurs subsiste, comme cela a été le cas pour Windows 7 via la branche ESR 115. Autrement dit, l’abandon n’est pas brutal, il est accompagné.

Concrètement, rester sur ESR signifie profiter des rustines critiques, pas des nouveautés. Pour des usages sensibles (banque, messagerie, outils pro), la bascule vers un système 64 bits reste donc le chemin le plus sûr et le plus pérenne.