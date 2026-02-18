Depuis plusieurs jours, de nombreux utilisateurs se plaignent de soucis de synchronisation entre la version web et mobile de Google Photos, mais le correctif officiel se fait attendre.
L'outil Google Photos s'est beaucoup amélioré récemment : l'équipe a travaillé sur une vue plus immersive, mis en développement un réglage capable de préserver l'autonomie des batteries, amélioré l'intégration de l'IA dans l'outil et lancé une option permettant de transformer les selfies en memes. Hélas, un bug, qui empêche la synchronisation des médias, inquiète depuis peu les utilisateurs.
Des problèmes de synchronisation dans Google Photos
Mais que se passe-t-il sur Google Photos ? En temps normal, l'application sauvegarde au fil de l'eau les photos et vidéos des utilisateurs sur le cloud afin que ces derniers puissent accéder à leurs médias sur tous leurs appareils. Mais voilà, depuis le 12 février, un bug s'est glissé dans l'outil : la synchronisation de l'app au cloud se fait sans problème, mais quand on verse une image sur le web, impossible de la retrouver sur mobile.
Ce dysfonctionnement est d'autant plus frustrant qu'il touche l'un des atouts majeurs de Google Photos : sa synchronisation fluide et rapide. Sur Reddit et les forums du support Google, la grogne monte depuis plusieurs jours. Certaines personnes ont essayé de vider le cache ou de désinstaller l'application, sans succès.
Le souci ne semble toutefois pas affecter tous les utilisateurs : certains semblent être passés à travers les mailles du filet et peuvent toujours utiliser normalement le service.
Un correctif en cours de déploiement ?
Pour l'instant, l'équipe en charge du développement de l'application ne s'est pas encore manifestée : impossible donc d'en savoir plus sur ce bug. Le site Android Authority rapporte toutefois qu'un expert produit Google de niveau Diamant a affirmé que le bug avait bien été remonté mais qu'aucune date n'a officiellement été fixée pour le déploiement d'un correctif.
L'heure est donc à l'incertitude, mais il ne faut pas perdre espoir : sur Reddit, certains utilisateurs ont signalé que leurs bibliothèques retrouvaient peu à peu un comportement normal. Il faudra probablement attendre un peu avant d'espérer dire définitivement adieu à ce problème de synchronisation un brin agaçant.