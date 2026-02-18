Mais que se passe-t-il sur Google Photos ? En temps normal, l'application sauvegarde au fil de l'eau les photos et vidéos des utilisateurs sur le cloud afin que ces derniers puissent accéder à leurs médias sur tous leurs appareils. Mais voilà, depuis le 12 février, un bug s'est glissé dans l'outil : la synchronisation de l'app au cloud se fait sans problème, mais quand on verse une image sur le web, impossible de la retrouver sur mobile.