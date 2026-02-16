GameSir annonce l'arrivée de GameHub sur macOS pour lancer vos jeux Steam et Windows sur Mac. Mais contrairement à Android où l'app a débarqué en terrain vierge, elle va devoir se frotter à CrossOver et au Game Porting Toolkit d'Apple.
GameHub a fait sensation sur Android en 2025 en permettant de jouer à des titres PC complets comme Red Dead Redemption ou Dead Space 2 directement depuis un smartphone. L'application du fabricant de manettes GameSir s'est imposée comme l'une des solutions les plus accessibles pour émuler des jeux Windows x86 sur processeurs ARM, devançant même Winlator grâce à une interface plus simple et moins d'erreurs. GameSir vient d'annoncer sur son compte X que cette même application débarque bientôt sur macOS.
Une fonctionnalité absente sur iOS malgré l'existence de l'app
D'après l'annonce, GameHub pour Mac permettra de faire tourner des jeux Steam et Windows sur l'ensemble de la gamme Mac : MacBook, iMac, Mac Studio et Mac Mini. Les utilisateurs pourront modifier plusieurs paramètres comme la mise à l'échelle par intelligence artificielle, les performances graphiques, le mode couleur ou encore le VSync.
GameSir ne donne aucune date précise, se contentant d'un vague « bientôt ». L'entreprise propose déjà GameHub sur iOS, mais uniquement comme application de calibration pour ses manettes, sans l'émulation PC contrairement à la version Android. Cette limitation sur iPhone et iPad n'est pas près de disparaître selon GameSir.
Un marché déjà saturé par CrossOver et le Game Porting Toolkit
Sur Android, GameHub s'appuie sur FEX, un émulateur qui traduit les instructions x86 en ARM. Cette brique technique lui permet de faire tourner Wine et Proton pour exécuter des jeux Windows conçus pour processeurs Intel ou AMD sur des puces Snapdragon. Sur Mac, la donne change radicalement. CrossOver existe depuis des années et utilise D3DMetal pour traduire DirectX vers Metal, offrant des performances proches du natif sur puces Apple Silicon M1 et M2. Des joueurs font tourner The Witcher 3 à 60 images par seconde en ultra ou Fallout 4 sans plantage sur plus de 100 heures de jeu.
Apple a aussi distribué son Game Porting Toolkit, conçu initialement pour aider les développeurs à tester leurs jeux Windows sur macOS avant portage. Détourné par la communauté, cet outil gratuit permet déjà de lancer des jeux x86 sur Mac ARM, y compris des titres exigeants avec ray tracing comme Ratchet and Clank: Rift Apart.
GameHub devra probablement s'appuyer sur ce même Toolkit pour fonctionner, tout comme sa version Android s'appuie sur FEX. Autrement dit, GameSir n'apporte pas une technologie inédite mais une surcouche logicielle sur un écosystème déjà mature. Reste à savoir si son interface simplifiée suffira à convaincre face à des solutions gratuites ou payantes mais éprouvées.