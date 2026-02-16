Apple a aussi distribué son Game Porting Toolkit, conçu initialement pour aider les développeurs à tester leurs jeux Windows sur macOS avant portage. Détourné par la communauté, cet outil gratuit permet déjà de lancer des jeux x86 sur Mac ARM, y compris des titres exigeants avec ray tracing comme Ratchet and Clank: Rift Apart.

GameHub devra probablement s'appuyer sur ce même Toolkit pour fonctionner, tout comme sa version Android s'appuie sur FEX. Autrement dit, GameSir n'apporte pas une technologie inédite mais une surcouche logicielle sur un écosystème déjà mature. Reste à savoir si son interface simplifiée suffira à convaincre face à des solutions gratuites ou payantes mais éprouvées.