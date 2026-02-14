iRobot a finalisé son rachat par Shenzhen PICEA Robotics le 23 janvier. L'opération met fin au chapitre 11, cette procédure de sauvegarde qui aura duré plusieurs mois. Picea fabriquait déjà les Roomba, comme le bijou de la marque, le J9+ Combo, depuis des années et se retrouve désormais unique propriétaire de la marque. Pour Gary Cohen, le P-DG d'iRobot, il s'agit d'une « assise financière renforcée », mais les aspirateurs robots se vendent désormais avec des bras articulés ou grimpent les escaliers, ce que les Roomba ne font toujours pas. La concurrence s'est durcie et la relance en 2025, avec cinq nouveaux produits et des prix en baisse, n'y aura rien fait.

Mais que deviennent les données des millions d'utilisateurs avec ce changement de crèmerie ? Les Roomba cartographient les intérieurs, enregistrent les habitudes de passage et photographient parfois des pièces entières. On sait que Pékin impose aux entreprises locales de coopérer avec ses services de renseignement, ce qui inquiète Washington et les régulateurs européens. Pour éteindre un incendie naissant et surtout, rassurer les clients, iRobot a créé iRobot Safe, une filiale américaine indépendante chargée de protéger les données des consommateurs américains et internationaux.