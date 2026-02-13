Dans une note de blog publiée récemment, la firme explique que Windows 11 26H1 sera diffusé sous la forme d'une mise à jour ciblée, vouée aux nouveaux appareils attendus sur ce début d'année 2026. Cette update ne sera donc pas diffusée à grande échelle. On apprend en revanche que les nouveaux PC équipés d'une puce Snapdragon X2 seront expédiés avec cette mise à jour 26H1 préinstallée.

Microsoft précise par ailleurs que cette update n'est pas une mise à jour de fonctionnalités liée à Windows 11 25H2. Les mises à jour 24H2 et 25H2 restent d'ailleurs les versions recommandées pour les autres machines. 26H1 reste par contre éligible aux patchs de sécurité mensuels délivrés par Microsoft, mais les machines concernées ne seront pas en mesure de gérer les mises à jour de type « hotpatch » au travers de cette version 26H1.