Évoquée pour la première fois il y a quelques semaines, la mise à jour 26H1 de Windows 11 accompagnera bien la commercialisation en masse des machines ARM animées par des processeurs Qualcomm Snapdragon X2. À ce stade, cette version exclusive de l'OS ne fait par contre aucun cas des puces NVIDIA N1, également attendues, mais pas encore officielles.
C'est confirmé, Microsoft travaille bien au lancement d'une mise à jour spéciale pour son OS : Windows 11 26H1. Cette dernière aura sous sa responsabilité le pilotage logiciel des machines ARM équipées de Snapdragon X2 Plus / Elite. On s'attendait toutefois à ce que cette mouture prenne aussi en charge une autre puce très attendue… signée NVIDIA. Nous parlons bien sûr du SoC NVIDIA N1 / N1X, mais à ce stade, il n'en est rien. Microsoft n'en fait d'ailleurs aucunement mention.
Une mise à jour dédiée aux machines Snapdragon X2… et rien d'autre
Dans une note de blog publiée récemment, la firme explique que Windows 11 26H1 sera diffusé sous la forme d'une mise à jour ciblée, vouée aux nouveaux appareils attendus sur ce début d'année 2026. Cette update ne sera donc pas diffusée à grande échelle. On apprend en revanche que les nouveaux PC équipés d'une puce Snapdragon X2 seront expédiés avec cette mise à jour 26H1 préinstallée.
Microsoft précise par ailleurs que cette update n'est pas une mise à jour de fonctionnalités liée à Windows 11 25H2. Les mises à jour 24H2 et 25H2 restent d'ailleurs les versions recommandées pour les autres machines. 26H1 reste par contre éligible aux patchs de sécurité mensuels délivrés par Microsoft, mais les machines concernées ne seront pas en mesure de gérer les mises à jour de type « hotpatch » au travers de cette version 26H1.
Signe que la NVIDIA N1 arrivera plus tard ?
Autre information intéressante : Microsoft explique que Windows 11 26H1 n'est pas basé sur le même noyau Windows que les versions 24H2 et 25H2. En conséquence, 26H1 ne profitera pas de la mise à jour annuelle attendue sur le second semestre 2026. Cette version spécifique profitera d'une mise à jour de fonctionnalités, plus tard, au travers d'un cycle de déploiement dédié.
Quoi qu'il en soit, Microsoft ne fait mention d'aucune autre puce ou plateforme que les Snapdragon X2 pour cette version 26H1 de Windows 11. On peut en déduire deux choses : que Microsoft fait son maximum pour garder le secret autour des futures puces ARM NVIDIA N1, mais aussi, que Windows 11 n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à les accueillir comme il se doit.
Faut-il y voir un signe que ces nouveaux SoC ont été repoussés à plus tard une nouvelle fois ? Cette hypothèse n'est malheureusement pas à écarter.