Dans le même temps, l'équipe Android Bêta a annoncé, dans une publication parue sur Reddit, que la première version bêta d'Android 17 était à nos portes : « Android 17 Beta 1 va bientôt démarrer. Il est basé sur la version d'Android 16 QPR et comprend les dernières corrections de bugs et améliorations de la stabilité et des performances. Si vous ne faites rien et que vous restez inscrit au programme Beta, vous recevrez automatiquement Android 17 Beta 1. »