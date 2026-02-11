Android 17, c'est pour l'été 2026 mais Google est déjà sur les starting blocks.
Android 17 se prépare lentement mais sûrement et les spéculations vont bon train. Certaines rumeurs indiquent que le nouvel OS pourrait bénéficier d'une ergonomie améliorée et intégrer une refonte visuelle inspirée de Liquid Glass. D'autres évoquent des changements conséquents pour les paramètres rapides des smartphones. En attendant que le voile soit enfin levé, Google ne relâche pas ses efforts, notamment du côté des versions bêta du système.
Une nouvelle bêta d'Android 16 en déploiement…
Google a démarré cette semaine le déploiement OTA de la version bêta 2.1 d'Android 16 QPR3 sur les téléphones Pixel : les modèles les plus anciens (Pixel 6 et Pixel 7) auront accès à la mise à jour CP11.251209.009 et les autres modèles auront droit à la version CP11.251209.009.A1. Cette mise à jour est là pour préparer l'arrivée d'Android 16 QPR3, qui ouvrira la voie au futur système Android 17 Cinnamon Bun.
Que contient cette nouvelle version bêta, dont le poids oscille entre 90 et 110 Mo ? On n'y trouve, hélas, pas de nouvelle fonctionnalité ni de modification d'API car Google a un plus gros chantier sur les bras : la correction de nombreux bugs, qui ont beaucoup frustré les utilisateurs. Le géant de la Tech doit, en effet, parfaire la fiabilité et la stabilité de son système avant d'aller plus loin.
Ce mois-ci, les testeurs de la version bêta ont donc droit à une avalanche de correctifs, s'attaquant à des problèmes de défilement du tiroir d'applications, de dégradation du rendu graphique, de consommation excessive de batterie, de charges sans fil irrégulières et bien plus encore. Le souci de ralentissement de la connexion Wi-Fi devrait également être réparé.
… et la première bêta d'Android 17 en approche
Dans le même temps, l'équipe Android Bêta a annoncé, dans une publication parue sur Reddit, que la première version bêta d'Android 17 était à nos portes : « Android 17 Beta 1 va bientôt démarrer. Il est basé sur la version d'Android 16 QPR et comprend les dernières corrections de bugs et améliorations de la stabilité et des performances. Si vous ne faites rien et que vous restez inscrit au programme Beta, vous recevrez automatiquement Android 17 Beta 1. »
Ceux qui veulent recevoir la dernière version stable d'Android 16 QPR3 doivent se désinscrire du programme avant l'arrivée de la première bêta d'Android 17. En ignorant la mise à jour OTA de rétrogradation, ils pourront éviter l'effacement pur et simple de leurs données. Notez qu'il s'agit là de la dernière fenêtre de sortie sans perte de données avant un bon bout de temps. À bon entendeur…