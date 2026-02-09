Alors que les prochaines années s'annoncent très chargées pour la fusée lourde New Glenn, Blue Origin réfléchirait à rendre le second étage réutilisable, comme le premier. Une révolution pour l'industrie ?
En réalité, cette idée ne date pas d'hier. Le débat sévit en interne depuis près de quinze ans mais jusqu'alors, la direction penchait en faveur d'un second étage à usage unique. Désormais, une nouvelle offre d'emploi ne laisse plus aucun doute : Blue Origin semble décidée à rendre New Glenn entièrement réutilisable.
Une offre d'emploi on ne peut plus équivoque
Ainsi, l'entreprise de Jeff Bezos recherche un directeur de « développement d'un étage supérieur réutilisable », qui soutiendra « la mise en œuvre d'une initiative d'ingénierie allégée visant à développer progressivement un étage supérieur réutilisable ».
Il semble évident que cet effort se concentrera sur New Glenn, Blue Origin ne travaillant sur aucun autre lanceur. D'ailleurs, l'exploitation de la fusée vient tout juste de débuter, avec un second vol historique en novembre. Récupérer le second étage en plus du premier tombe d'autant plus sous le sens qu'une nouvelle version du lanceur, plus puissante et donc plus onéreuse, est au programme.
Elle embarquera, entre autres, neuf moteurs BE-4 au premier étage au lieu de sept, et quatre moteurs BE-3U sur l'étage supérieur, contre deux aujourd'hui.
SpaceX aussi sur le coup
À l'heure actuelle, Blue Origin a la capacité de construire une dizaine de seconds étages annuels, un chiffre qui sera accru avec la mise en service d'une nouvelle installation pour en fabriquer davantage. Mais le coût d'une seule unité pourrait frôler les 100 millions de dollars, et compte tenu de l'accélération de la cadence des lancements à venir, la récupération permettrait à la firme de clairement faire baisser ses coûts.
Il s'agit, toutefois, d'une technologie très difficile à maîtriser, sur laquelle SpaceX travaille également avec sa mégafusée Starship. Si Blue Origin y parvient, elle pourrait marquer un changement de paradigme net dans l'industrie spatiale.
Pour rappel, New Glenn effectuera son troisième lancement à la fin du mois de février. Elle réutilisera, pour la première fois, un booster qui a déjà réalisé une mission.