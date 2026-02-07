Mais parce que la marque est tout sauf philanthrope, elle ne laisse pas tomber ce modèle économique pour de bon. Sur le SUV électrique iX3, on peut toujours activer la caméra à 360 degrès via abonnement, tout comme le pack Driving Assistant Pro, qui inclut régulateur de vitesse avancé, assistance au changement de voie et conduite semi-autonome en ville. Le porte-parole BMW a expliqué : « Si vous utilisez ces systèmes, nous devons couvrir les coûts du cloud et du stockage des données ». Logique totalement mathématique et économique.

Le système d'abonnement est aussi disponible pour la suspension adaptative sur certains modèles, souvent après un mois d’essai gratuit. Les mises à jour logicielles permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires moyennant un paiement unique après activation. Chaque véhicule sort de chaîne avec le matériel nécessaire au fonctionnement des options, mais l’usage complet suppose de régler le coût correspondant, que l’activation se fasse à la livraison ou ultérieurement.

BMW fabrique ainsi un seul modèle de base, et les clients choisissent les options qu’ils souhaitent débloquer. Les microtransactions génèrent un flux de revenus plus régulier qu’un achat unique au moment de la commande. Tesla et General Motors appliquent déjà le même principe pour certaines fonctionnalités payantes ou abonnements liés aux services connectés.

Si BMW n'est dont pas le premier à pérenniser ce modèle économique, la marque sera-t-elle en revanche la dernière ?