Le cœur du dispositif repose sur EnPortv.sys, un ancien driver lié à l’outil d’analyse forensique EnCase. Le pilote est signé avec un certificat émis en 2006, expiré en janvier 2010 et officiellement révoqué depuis. Pourtant, Windows peut encore le charger.

La raison tient au fonctionnement de la politique de signature des pilotes, Driver Signature Enforcement (DSE). Au moment de charger un driver, Windows vérifie en effet que la signature est valide et qu’elle remonte à une autorité de certification reconnue. En revanche, le noyau ne contrôle pas si le certificat a été révoqué après coup. En clair, si le pilote a été signé quand le certificat était encore valable, et qu’un horodatage en atteste, Windows continue de le considérer comme légitime aujourd’hui, même si ce certificat a depuis été révoqué.

Dans ce cas précis, le driver bénéficie aussi d’une exception de compatibilité introduite avec Windows 10 version 1607. Microsoft impose désormais un circuit de signature plus strict pour les nouveaux pilotes, mais certains drivers plus anciens, signés avant le 29 juillet 2015 et encore associés à une autorité acceptée, sont encore chargeables.

Une fois le pilote chargé, l’utilitaire malveillant qui l’a déployé peut mettre fin à des processus depuis le noyau, un mode opératoire qui permet de tuer des services que Windows protège d’ordinaire contre un arrêt forcé, comme les agents EDR et les composants antivirus, la suppression tournant ensuite en boucle toutes les secondes pour empêcher toute relance automatique des éléments neutralisés.

Dans l’incident décrit par Huntress, cette routine cible 59 processus associés au principales solutions de sécurité du marché, parmi lesquelles Microsoft Defender, Bitdefender, CrowdStrike, McAfee, Trend Micro, ESET, mais également SentinelOne, Sophos, Kaspersky ou encore Elastic. L’attaque, qui s’apparentait a priori à un déploiement de ransomware, a finalement été stoppée avant la phase finale.