Jellyfin est désormais disponible sur les téléviseurs Samsung. C'est officiel, l’application est accessible directement depuis le store Tizen, sans que cela ne nécessite plus aucune "bidouille". Une arrivée attendue de longue date, qui marque un tournant pour les amateurs de bibliothèques multimédias personnelles.
Jusqu’ici, Plex trônait presque seul dans sa catégorie sur les téléviseurs Samsung. Fonctionnel, certes, mais de plus en plus contraignant. L’arrivée officielle de Jellyfin change l’équation, en proposant une alternative gratuite, open source et désormais pleinement intégrée à l’écosystème Samsung.
Une application native sur Tizen, enfin accessible
L’information est désormais confirmée : Jellyfin dispose d’une application native pour les téléviseurs Samsung sous Tizen. Le déploiement se fait progressivement, en priorité sur les modèles les plus récents comme les S95F, S90F et S85F, avec une compatibilité élargie attendue dans les semaines à venir.
- Facile à installer et configurer.
- Interface soignée et agréable à utiliser.
- Gratuit et open source.
Ce lancement met fin à plusieurs années de solutions détournées. Jusqu’à présent, utiliser Jellyfin sur une TV Samsung impliquait de passer par un navigateur web, des installations non officielles ou des manipulations peu recommandables. Désormais, l’application s’installe comme n’importe quel service de streaming, avec une interface pensée pour la télécommande et une intégration propre à Tizen.
Pour Jellyfin, c’est un changement de statut. Le logiciel sort du cercle des utilisateurs avertis pour devenir une solution réellement grand public, sans renier ses principes.
Pourquoi Jellyfin tombe à pic face à Plex
Si cette arrivée fait autant réagir, c’est aussi à cause de l’évolution de Plex. Longtemps gratuit dans ses usages essentiels, le service repose désormais sur un modèle freemium de plus en plus marqué. Streaming à distance, transcodage matériel, DVR ou certaines fonctions avancées nécessitent aujourd’hui un abonnement Plex Pass.
Jellyfin adopte une approche radicalement différente. Aucun abonnement, aucune fonctionnalité verrouillée, et un fonctionnement entièrement local. Le serveur est hébergé chez l’utilisateur, les fichiers restent sous son contrôle, et aucune dépendance à une infrastructure propriétaire n’entre en jeu.
Sur les TV Samsung, cela redonne enfin le choix et permet à Samsung de se mettre à niveau face à Android TV ou encore au WebOS de LG qui proposent déjà Jellyfin. Plex reste une solution solide, mais il n’est plus seul. Pour celles et ceux qui souhaitent accéder à leur bibliothèque personnelle sans payer d’abonnement supplémentaire, Jellyfin devient une alternative crédible, simple et désormais officielle. Un petit événement en apparence, mais une vraie bonne nouvelle pour l’écosystème Tizen.