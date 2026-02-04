Jellyfin adopte une approche radicalement différente. Aucun abonnement, aucune fonctionnalité verrouillée, et un fonctionnement entièrement local. Le serveur est hébergé chez l’utilisateur, les fichiers restent sous son contrôle, et aucune dépendance à une infrastructure propriétaire n’entre en jeu.



Sur les TV Samsung, cela redonne enfin le choix et permet à Samsung de se mettre à niveau face à Android TV ou encore au WebOS de LG qui proposent déjà Jellyfin. Plex reste une solution solide, mais il n’est plus seul. Pour celles et ceux qui souhaitent accéder à leur bibliothèque personnelle sans payer d’abonnement supplémentaire, Jellyfin devient une alternative crédible, simple et désormais officielle. Un petit événement en apparence, mais une vraie bonne nouvelle pour l’écosystème Tizen.