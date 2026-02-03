Squeak

Si je devais être un peu pessimiste, certains logiciels Adobe semblent perdre un peu de terrain face à d’autres. Affinity par exemple qui titille Photoshop et Illustrator et a déjà été adopté par de nombreux photographes ou infographistes.

Et en effet, Krita a toutes les cartes en mains pour proposer une alternative crédible à des grands logiciels propriétaires comme Corel Painter pour la partie peinture numérique et gère l’animation. De plus il dispose d’un excellent plugin d’IA générative.

Sinon si l’on souhaite investir dans un logiciel d’animation 2D moderne, il y a toujours l’excellent TVPaint, développé par une société française qui plus est et qui nous vient directement de la belle époque Amiga et ses outils graphiques avancés.

Les alternatives ne manquent pas si Adobe souhaite juste transformer ses logiciels créatifs en une zone de texte pour y mettre un prompt et laisser tout faire à l’IA…