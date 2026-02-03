C'est la fin d'une époque… Adobe vient d'annoncer l'arrêt de son logiciel d'animation Adobe Animate, lancé il y a 30 ans.
La société Adobe en est certaine, l'intelligence artificielle est l'avenir et il faut miser dessus coûte que coûte. Elle a récemment utilisé cette technologie pour booster les capacités d'Acrobat Studio. Elle a aussi adopté Nano Banana Pro et intégré l'IA en profondeur dans sa suite Creative Cloud. Mais hélas, ces améliorations se font au détriment d'autres logiciels : Adobe Animate fermera ses portes dans moins d'un mois.
Adobe Animate ferme ses portes en mars 2026
Le couperet est tombé hier. Dans un message assez succinct, Adobe a annoncé la fin de vie de son logiciel de création multimédia Adobe Animate : l'outil cessera d'être commercialisé à partir du 1er mars prochain. Il sera toutefois encore possible de l'utiliser car l'assistance technique sera conservée encore trois ans pour les entreprises et un an seulement pour les autres utilisateurs.
Pourquoi cet abandon soudain ? Adobe a donné quelques éléments de réponse dans sa FAQ : « Animate est un produit qui existe depuis plus de 25 ans et qui a parfaitement rempli son rôle dans la création, le développement et l'essor de l'écosystème de l'animation. Face à l'évolution des technologies, de nouvelles plateformes et de nouveaux paradigmes émergent, répondant mieux aux besoins des utilisateurs. »
Du côté des utilisateurs, c'est la stupéfaction, d'autant qu'Adobe n'a pas vraiment proposé d'alternative viable.
Une stratégie faisant la part belle à l'IA
Il n'existe, en effet, dans l'offre Adobe, aucun équivalent complet à Adobe Animate. La société invite les utilisateurs à se tourner vers deux solutions de secours : « Adobe After Effects prend en charge l'animation par images clés complexe grâce à l'outil Marionnette, tandis qu'Adobe Express propose des effets d'animation accessibles en un clic, faciles à appliquer aux photos, vidéos, textes, formes et autres éléments graphiques ». Mais cela ne suffira sans doute pas à remplacer toutes les fonctionnalités du logiciel.
- Une interface éprouvée.
- Des fonctionnalités au service de la créativité.
- Les possibilités d'exportation.
Alors que certains utilisateurs tentent de persuader Adobe de rendre Animate open source, la firme semble bien décidée à tirer un trait sur cette application. L'intelligence artificielle étant devenue une priorité stratégique, Adobe préfère sans doute poursuivre l'intégration de cette technologie dans ses outils et prendre de l'avance sur la concurrence.
Si vous faites partie des utilisateurs d'Adobe Animate, vous pouvez rester dans l'écosystème Adobe en vous tournant vers les logiciels Adobe After Effects ou Adobe Express. Il est aussi possible d'opter pour des outils externes et open source comme Blender ou Krita.