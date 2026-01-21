Longtemps cantonné au rôle de document figé, le PDF change progressivement de statut depuis le lancement d'Acrobat Studio en 2025. Adobe veut désormais en faire une matière première exploitable, malléable et multimodale. Dans Acrobat, vous apportez des rapports, des pages Web, des notes ou des transcriptions (peu importe le format) ; l'IA se charge d'en extraire l'essentiel, de le reformuler et de le présenter sous la forme la plus adaptée à votre usage. Une évolution logique, alors qu'Adobe revendique plus de 750 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Acrobat et Express (+20% en un an), et une adoption en forte hausse des fonctions IA intégrées (4x supérieures en 2025).

Du PDF au pitch deck, sans passer par la case design

La nouveauté 2026 d'Acrobat Studio la plus spectaculaire s'appelle Generate presentation. Le principe est simple : à partir d'un ou plusieurs documents, l'utilisateur demande à l'IA de bâtir un plan, puis de générer une présentation complète en quelques minutes. Longueur, ton, niveau de détail... Tout se pilote à la demande. En coulisses, Acrobat s'appuie sur Adobe Express pour proposer des mises en page de qualité professionnelle, avec un accès à plus de 500 000 modèles et la possibilité de générer des visuels sur mesure.