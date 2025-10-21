Acrobat Studio s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels ou aux indépendants. Vous préparez un rapport, un mémoire, une présentation ou un dossier client ? L’outil vous aide à structurer vos contenus. Besoin d’une signature électronique ou d’une trace juridique ? Acrobat simplifie aussi ces démarches, en garantissant la sécurité et la conformité de vos échanges.

Mais au-delà du gain de temps, c’est une nouvelle dynamique de travail qu’Acrobat Studio propose. Car qui dit travail, dit nécessairement collaboration grâce aux annotations partagées ou encore les commentaires. Fini les allers-retours par e-mail et les multiples versions d’un même document. Désormais, tout le monde collabore sur une base unique, claire et actualisée.