Et parmi les bonnes nouvelles, cet agent IA dédié peut être formé par vos soins. Ainsi, il s'adapte pleinement à votre secteur d'activité, les missions que vous avez à effectuer au quotidien, et développe une pertinence pleinement optimisée.

Dans cet article, vous pourrez donc faire connaissance avec PDF Spaces, et découvrir l'espace de travail collaboratif et immersif qui vous est proposé.

Cerise sur le gâteau, créez, au besoin, plusieurs PDF Spaces, chacun avec leur domaine, leur Assistant IA, et leurs objectifs dédiés.