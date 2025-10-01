Tout nouvellement lancé par Adobe sur le marché, Acrobat Studio, et son module PDF Spaces, vont révolutionner votre approche de la gestion de documents, et votre travail au quotidien. Dans Acrobat Studio, profitez d'un espace personnel, comme collaboratif, mais aussi de l'aide précieuse d'un Assistant personnel basé sur l'intelligence artificielle.
Et parmi les bonnes nouvelles, cet agent IA dédié peut être formé par vos soins. Ainsi, il s'adapte pleinement à votre secteur d'activité, les missions que vous avez à effectuer au quotidien, et développe une pertinence pleinement optimisée.
Dans cet article, vous pourrez donc faire connaissance avec PDF Spaces, et découvrir l'espace de travail collaboratif et immersif qui vous est proposé.
Cerise sur le gâteau, créez, au besoin, plusieurs PDF Spaces, chacun avec leur domaine, leur Assistant IA, et leurs objectifs dédiés.
PDF Spaces, aussi efficace dans la vie pro que perso
Acrobat Studio, oui, mais avec quels objectifs ?
Adobe vous permet, avec sa nouvelle application Acrobat Studio, de vous créer votre propre espace de travail numérique, appelé PDF Spaces.
Ainsi, commencez par créer votre PDF Spaces et définissez vos objectifs. Cela vous permettra d'utiliser les fonctionnalités à votre disposition de la meilleure des manières : qu'il s'agisse de comparer des avis ou de résumer un rapport.
Vous pouvez, ensuite, intégrer plusieurs contenus en ajoutant vos fichiers dans votre PDF Spaces. Selon vos habitudes, la transition sera d'autant plus facile que vous pouvez pleinement continuer à employer des documents issus de suites bureautiques comme Microsoft 365, ou encore hébergés sur des services de stockage cloud comme Dropbox, au sein de PDF Spaces.
Qu'il s'agisse donc de fichiers comprenant des liens, des images, ou encore du texte, PDF Spaces vous permet d'organiser, et visualiser jusqu'à 100 fichiers d'une traite, dans un seul et même espace. Et, bien évidemment, pas seulement des PDF, la seule exception notable étant les notes manuscrites.
Une fois que tous vos éléments ont pris place dans votre espace de travail, PDF Spaces, trouvez l'inspiration, en fonction de votre objectif, avec l'aide de l'intelligence artificielle signée Adobe.
De fait, il peut s'agir de croiser des documents ensemble, comme obtenir une synthèse de vos fichiers, mais dans tous les cas, Adobe se charge de la partie la plus importante du travail grâce aux aperçus.
En effet, avec l'aide de l'IA, Acrobat Studio passe au peigne fin l'ensemble des fichiers de votre PDF Spaces pour vous proposer des éléments marquants à retenir, notamment sous forme de citations et d'extraits précis.
Vous évitez ainsi les traditionnelles recherches sur le Web. Surtout que lorsque vous les commencez, vous pouvez difficilement anticiper leur durée. Ici, la concision, associée à la précision des fonctionnalités d'Acrobat Studio, vous permettent de demeurer dans votre PDF Spaces.
Ce point est d'autant plus appréciable sur le plan professionnel, comme universitaire. Que vous soyez en train de poursuivre vos études, ou encore, d'exercer des fonctions où une prise de décision rapide peut être nécessaire, Adobe et son IA s'adaptent à votre temporalité.
Créez votre propre Assistant IA
A partir de ces aperçus, vous pouvez passer à l'étape supérieure et bénéficier de votre Assistant IA personnel. C'est une autre révolution que vous propose Adobe.
Dans le cas présent, l'intérêt n'est pas d'agir avec un bot traditionnel répondant aux questions les plus courantes. De fait, votre Assistant IA se nourrit de tous les documents que vous avez mis à sa disposition dans votre PDF Spaces.
Ainsi, sa pertinence en est d'autant plus renforcée qu'il s'adapte à votre objectif. Que ce soit de croiser les meilleures offres d'hôtel pour emmener votre moitié en vacances, à la synthèse d'articles universitaires pour étayer votre mémoire de master, comme résumer des articles de journaux pour la revue de presse de votre N+1, l'Assistant IA d'Adobe est votre double.
Au besoin, Acrobat Studio dispose aussi d'assistant préconfigurés, 3 profils sont d'ores-et-déjà disponibles. Le premier est dédié à l'Analyse, avec un pilier principal autour du jugement critique. Le deuxième, la Formation, est axé sur l'aide à l'apprentissage. Le troisième, enfin, porte sur le Divertissement, avec, par exemple, une aide à la réflexion créative.
La confidentialité est au rendez-vous
Les possibles sont pluriels, et la cybersécurité n'est pas en reste. En effet, votre espace de travail est aussi pensé pour la confidentialité.
Ainsi, les fichiers que vous utilisez dans votre PDF Spaces, et qui sont notamment utilisés pour rendre votre Assistant IA le plus performant possible, ne sont pas employés par Adobe pour nourrir son intelligence artificielle.
Acrobat Studio se veut être un espace professionnel, respectant votre vie privée, comme celle des personnes avec qui vous pouvez être amenés à collaborer.
Acrobat Studio vous aide à gagner du temps au quotidien
Vérifiez facilement la bonne qualité du travail de votre Assistant IA
Comme votre compagnon numérique travaille exclusivement sur le contenu que vous lui soumettez, vous pouvez facilement vérifier ce qu'il vous propose grâce aux références cliquables.
Une citation proposée qui vous parait étrange ? Cliquez sur le numéro d'appel pour que votre Assistant IA vous emmène directement à la ligne extraite. Vous pourrez, par exemple, juger par vous-même du respect du contexte, comme du ton du texte.
Grâce à l'onglet de tchat inclus, vous pouvez aussi questionner votre Assistant IA pour obtenir davantage d'informations sur un point en particulier.
Vous gardez la main sur le résultat
A votre guise, il est possible, bien évidemment, réorganiser le travail réalisé par votre Assistant IA.
Avec la fonctionnalité Notes, vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter vos notes personnelles pour compléter la synthèse demandée. Ces notes sont également utiles pour commencer la rédaction d'un compte rendu, ou encore, d'un plan d'action. La personnalisation est donc au centre de cette expérience au sein d'Acrobat Studio.
Des fonctionnalités collaboratives idéales pour les professionnels
Vous pouvez ouvrir votre PDF Spaces à d'autres utilisateurs, selon votre volonté, en modulant vous-même les paramètres disponibles. Seul l'historique de tchat, avec votre Assistant IA, demeure systématiquement confidentiel.
Vos collaborateurs pourront, notamment, accéder aux fichiers sources de votre projet, à vos Notes, et bien plus encore, ce que vous définissez selon 3 modes disponibles : Privé, Organisation et Public.
En somme, cela va bien plus loin que d'annoter un simple PDF dans Acrobat Pro. Cette dimension collaborative facilite l'émulsion collective, mais aussi l'accompagnement. Par exemple, dans le cadre de la rédaction de votre thèse, vous pouvez partager votre espace avec votre directeur pour faciliter votre progression, adaptée aux calendriers de chacun.
De nombreux autres outils sont compris dans Acrobat Studio
De fait, dans votre PDF Spaces, vous pouvez aussi en profiter pour changer le format d'un document, sans perdre les éléments de base qui y sont inclus. Voilà qui est pratique pour transformer, par exemple, votre article en newsletter. L'édition, comme la signature électronique de vos PDF, reste aussi comprise.
Enfin, vous avez aussi à votre disposition, le logiciel Adobe Express pour créer, au besoin, du contenu visuel.