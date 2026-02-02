Un éditeur français réclame une indemnisation à Mistral AI. Nouveau Monde Editions accuse la start-up d’avoir utilisé plus de 200 de ses livres pour entraîner son intelligence artificielle sans autorisation.
Yannick Dehée, fondateur de Nouveau Monde Editions, affirme que Mistral AI, qui avait tout de même intéressé Apple, a utilisé plus de 200 de ses ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat sans aucune autorisation. Pour la première fois, un éditeur français demande à la start-up d’indemniser ses auteurs et ayants droit pour l’exploitation de ces ouvrages.
De son côté, Mistral AI conteste les accusations et précise que ses modèles sont entraînés sur un ensemble diversifié de données, incluant des sources publiques et des contenus sous licence. Mais Yannick Dehée doute de cette version et s’interroge sur l’utilisation éventuelle de données piratées issues de Library Genesis pour entraîner le modèle de Mistral AI.
Pour rappel, aux États-Unis, des entreprises d’IA ont dû verser des millions de dollars après avoir utilisé illégalement des livres traduits, une référence pour les enjeux financiers et juridiques auxquels Mistral AI est confrontée.
Nouveau Monde Editions engage des démarches contre Mistral AI
Selon notre confrère Le Monde, le fondateur de la maison d’édition explique qu’il a demandé à la start-up française d’indemniser les auteurs pour l’utilisation de leurs ouvrages dans l’entraînement de son IA. Une demande qui fait écho à une enquête de Mediapart, publiée en décembre 2025, dans laquelle le directeur scientifique de Mistral AI avait proposé d’utiliser des millions de livres issus de Library Genesis pour entraîner une IA aux États-Unis.
L’éditeur rappelle que Mistral AI reçoit des financements publics et indique qu’il a contacté la start-up pour obtenir un dédommagement des auteurs français concernés. Il ajoute qu’outre la France, plusieurs de ses ouvrages traduits ont déjà été utilisés sans autorisation par des IA aux États-Unis, avec des accords amiables ayant entraîné le versement de millions de dollars.
Pour Yannick Dehée, l’affaire pourrait provoquer des critiques médiatiques et des réserves de partenaires français et européens à l’égard de Mistral AI. On est à la limite du chantage, mais il s'estime dans son bon droit.
Mais chez Mistral AI, on ne se démonte pas. Son porte-parole a répondu : « Les modèles sont entraînés, testés, validés sur un ensemble diversifié de données couvrant plusieurs langues et régions géographiques ». L’entreprise précise que ces ensembles comprennent des informations publiques, des jeux sous licence et des contenus générés en interne, et qu’aucun accord avec Nouveau Monde Editions n’avait été signé.
Quels sont les risques judiciaires posibles pour Mistral AI ?
Le litige pourrait engager Mistral AI dans une procédure judiciaire si aucun accord amiable n’est trouvé.
En cas de procédure, les auteurs seraient en droit de réclamer des montants comparables à ceux versés aux États-Unis, lorsqu'Anthropic a réglé au moins 1,5 milliard de dollars pour l’utilisation non autorisée de cinq ouvrages traduits.
Yannick Dehée estime que les dommages réputationnels de Mistral AI seraient plus importants que le simple montant financier d’une indemnisation à l’amiable.