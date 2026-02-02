Yannick Dehée, fondateur de Nouveau Monde Editions, affirme que Mistral AI, qui avait tout de même intéressé Apple, a utilisé plus de 200 de ses ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat sans aucune autorisation. Pour la première fois, un éditeur français demande à la start-up d’indemniser ses auteurs et ayants droit pour l’exploitation de ces ouvrages.

De son côté, Mistral AI conteste les accusations et précise que ses modèles sont entraînés sur un ensemble diversifié de données, incluant des sources publiques et des contenus sous licence. Mais Yannick Dehée doute de cette version et s’interroge sur l’utilisation éventuelle de données piratées issues de Library Genesis pour entraîner le modèle de Mistral AI.

Pour rappel, aux États-Unis, des entreprises d’IA ont dû verser des millions de dollars après avoir utilisé illégalement des livres traduits, une référence pour les enjeux financiers et juridiques auxquels Mistral AI est confrontée.