Le règlement 2023/1670 de la Commission européenne contient une phrase précise dans son annexe 2, titre 1.2, paragraphe 6a. Elle indique que « si » un fabricant fournit des mises à jour de sécurité, correctives ou fonctionnelles, il doit les rendre disponibles gratuitement pendant au moins cinq ans après la date de fin de mise sur le marché. Ce mot, « si », transforme complètement le sens de l'obligation. Il ne s'agit pas d'imposer des mises à jour, mais uniquement de garantir leur gratuité quand elles existent. Or aucun fabricant n'a jamais fait payer les mises à jour de sécurité. La réglementation ne contraint donc personne à modifier ses pratiques.

Le site After Dawn a interrogé les autorités finlandaises compétentes. Leur réponse : les fabricants ne sont pas tenus de produire de nouvelles mises à jour, mais seulement de distribuer celles qu'ils proposent pendant cinq ans minimum. Cette interprétation vide l'esprit de la loi de sa substance. L'Europe voulait allonger la durée de vie des appareils en forçant les constructeurs à maintenir leurs systèmes à jour. Mais dans les faits, un fabricant peut très bien décider de ne fournir aucune mise à jour de son smartphone Android dès le lancement d'un téléphone, tout en respectant la lettre du règlement. La faille existe, noire sur blanc, dans le texte juridique.

D'autres passages du règlement prêtent aussi à confusion. Un fabricant peut interpréter le texte de façon très restrictive et limiter l'obligation à un modèle spécifique, avec une version précise d'Android. Motorola a choisi cette version, celle qui lui permet de commercialiser des téléphones sans aucune évolution logicielle prévue.