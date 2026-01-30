La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) l'a confirmé jeudi : Booking.com a retravaillé ses conditions générales à destination des établissements hôteliers en France. Une mise en conformité qui fait suite à l'injonction envoyée en juillet à la plateforme néerlandaise par la Répression des fraudes. L'administration reprochait au géant du tourisme en ligne d'imposer des clauses déséquilibrées, limitant la marge de manœuvre commerciale des hébergeurs. Booking s'évite ainsi une sanction financière qui aurait pu grimper jusqu'à 69,35 millions d'euros.