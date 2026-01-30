C'est ce qui s'appelle tirer à blanc. ChatGPT domine avec 62,5 % du marché. Gemini arrive à 12 % de son trafic web seulement. La concentration est extrême mais ne se traduit pas par des revenus proportionnels côté utilisateurs. TikTok avait mis 58 mois pour atteindre 3 milliards de dollars de dépenses mobiles, Disney+ 42 mois. ChatGPT y arrive en 31 mois, un exploit qui pour autant n'est pas synonyme de jackpot.

En effet, si la fréquentation est au rendez-vous, la conversion fait grise mine. Les cohortes récentes de Claude 4 et Gemini 2.5 Pro perdent leurs utilisateurs rapidement. Les gens testent, puis partent vers le prochain modèle.

Google intègre l'IA dans la recherche, Microsoft dans Office. Les consommateurs bénéficient des avancées sans payer directement. L'usage progresse car les outils s'intègrent ailleurs, souvent gratuitement. Microsoft, Google et Meta multiplient les centres de données et les puces, mais l'utilisateur final ne finance pas cette course aux infrastructures.

Vanguard estime qu'il faudrait 1 000 milliards de dollars d'investissements liés à l'IA pour faire bouger la croissance américaine au-delà de sa tendance. Les dépenses actuelles, bien que massives, ne rapportent pas encore. Les entreprises parient sur l'avenir et espèrent que les gains de productivité viendront justifier les sommes engagées aujourd'hui. Bank of America parle d'une hausse de 67 % en 2025, puis encore 31 % en 2026.