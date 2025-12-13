Si vous aviez parié votre plan épargne logement sur l'application la plus téléchargée de 2025, vous ne seriez pas très riche aujourd'hui. La cote était de 1 contre 1. C'est ChatGPT qui ouvre le bal, évidemment. OpenAI a réussi l'impensable : transformer une démo technique en une habitude de consommation de masse, détrônant les réseaux sociaux classiques qui squattaient la première marche du podium depuis une décennie.