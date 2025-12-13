Si ChatGPT écrase la concurrence et s'impose comme le nouveau réflexe numérique sur iPhone en 2025, cette victoire en trompe-l'œil cache une rentabilité lointaine et une absence humiliante de Microsoft dans le top 20.
Si vous aviez parié votre plan épargne logement sur l'application la plus téléchargée de 2025, vous ne seriez pas très riche aujourd'hui. La cote était de 1 contre 1. C'est ChatGPT qui ouvre le bal, évidemment. OpenAI a réussi l'impensable : transformer une démo technique en une habitude de consommation de masse, détrônant les réseaux sociaux classiques qui squattaient la première marche du podium depuis une décennie.
Le nouveau Google, c'est ChatGPT
Le classement des applications les plus téléchargées sur l'AppStore est disponible. Les chiffres donnent le tournis. Avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires, ChatGPT n'est plus une curiosité pour geeks, c'est le nouveau standard. Le chatbot traite près de 30 000 messages par seconde. Pour beaucoup d'adultes, il a purement et simplement remplacé la barre de recherche Google. "Je vais le Googler" devient doucement "Je demande à GPT".
Temu arrive en seconde position. Malgré les scandales sur le travail des enfants et les divers rebondissements qui ont touché l'entreprise, les téléchargements se portent bien. Viennent ensuite Chrome et Google, avec Threads, le Twitter d'Instagram qui fait une solide percée.
Pourtant, chez OpenAI, l'ambiance n'est pas au champagne. La firme a récemment déclaré un "code rouge". Pourquoi ? Parce qu'avoir des utilisateurs, c'est bien, mais avoir un modèle économique viable, c'est mieux. OpenAI est une entreprise privée qui brûle du cash à une vitesse hallucinante et qui ne prévoit pas d'être rentable avant... 2029.
Gemini traîne loin derrière
Pendant ce temps, Google joue une partition différente. Son IA, Gemini, ne rentre même pas dans le top 10 de l'App Store (coincée entre Snapchat et Facebook). Mais Google a un avantage que Sam Altman n'a pas : de l'argent, du fric, en très grande quantité.
La firme de Mountain View a intégré Gemini partout, sacrifiant même une partie de son trafic de recherche pour éviter de subir le sort de Blockbuster face à Netflix. Google sait qu'il vaut mieux se cannibaliser soi-même que de se faire manger par un autre. Quand OpenAI doit lever des fonds pour survivre, Google n'a qu'à piocher dans ses bénéfices existants. C'est toute la différence entre une start-up, aussi grosse soit-elle, et un empire.
