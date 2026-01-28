Trump vient de donner un coup de fouet à la messagerie francaise Mailo

Les tensions géopolitiques entre l'Europe et les États-Unis provoquent un effet inattendu : Mailo, la messagerie française, enregistre une croissance record. Les particuliers et les entreprises se ruent vers cette alternative souveraine aux géants américains.
Une explosion des inscriptions en deux semaines
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis mi-janvier 2026, période où Donald Trump a multiplié les déclarations sur le Groenland et menacé plusieurs pays européens de droits de douane, Mailo observe un doublement des créations de comptes gratuits et payants. L'accélération s'intensifie : +170% de souscriptions d'abonnements entre le 12 et le 19 janvier par rapport à la moyenne de fin 2025, puis +300% entre le 19 et le 26 janvier. D'après l'entreprise, ces pics dépassent même ceux enregistrés durant la crise du Covid-19.
Philippe Lenoir, cofondateur de Mailo, y voit "un électrochoc numérique". Les utilisateurs déjà sensibilisés à la protection des données franchissent maintenant le pas vers la souveraineté numérique. Le mouvement touche aussi les entreprises : cabinets d'avocats, sociétés de services numériques et mairies contactent Mailo pour accélérer leurs projets de migration.
Il faut dire qu'entre les diverses frasques du président américain, certains s'interrogent. Et si, sur un énième coup de tête, il décidait de couper l'accès aux technologies américaines sur le continent européen ? Les organisations réalisent le danger d'une dépendance trop marquée à des services comme ceux proposés par Google ou Microsoft. La transition vers une souveraineté européenne doit alors s'accélérer. D'autres cherchent à mettre en place une solution de secours vers laquelle basculer en cas de crise. M. Lenoir affirme :
"Les entreprises et les collectivités ont pris conscience du danger que représente une dépendance à des solutions américaines. Certaines grandes organisations nous contactent désormais pour préparer la transition indispensable vers une nouvelle messagerie ou pour mettre en place immédiatement une solution de secours vers laquelle basculer en cas de crise"
Héritière de NetCourrier et forte de 27 ans d'existence, la messagerie Mailo propose diverses formules avec, entre autres, une version gratuite avec publicité, une version premium à 1 euro par mois, une édition pour l'éducation, pour les professionnels…. Le service a obtenu en juillet 2024 le statut de lauréat France 2030 pour la qualification SecNumCloud sur l'hébergement OUTSCALE, un argument qui porte particulièrement bien en ces temps incertains.
Plus globalement, les messageries européennes ont le vent en poupe ces derniers temps. Parmi celles-ci, nous retrouvons Proton Mail, Tuta, Infomaniak Mail ou GMX. Pour plus d'informations sur les alternatives européennes, rendez-vous dans notre section dédiée de la logiteque.
- storage1 Go de stockage
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- smartphoneApplications iOS, Android
- push_pinJurisdiction UE