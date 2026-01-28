Trump vient de donner un coup de fouet à la messagerie francaise Mailo

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis mi-janvier 2026, période où Donald Trump a multiplié les déclarations sur le Groenland et menacé plusieurs pays européens de droits de douane, Mailo observe un doublement des créations de comptes gratuits et payants. L'accélération s'intensifie : +170% de souscriptions d'abonnements entre le 12 et le 19 janvier par rapport à la moyenne de fin 2025, puis +300% entre le 19 et le 26 janvier. D'après l'entreprise, ces pics dépassent même ceux enregistrés durant la crise du Covid-19.

Philippe Lenoir, cofondateur de Mailo, y voit "un électrochoc numérique". Les utilisateurs déjà sensibilisés à la protection des données franchissent maintenant le pas vers la souveraineté numérique. Le mouvement touche aussi les entreprises : cabinets d'avocats, sociétés de services numériques et mairies contactent Mailo pour accélérer leurs projets de migration.