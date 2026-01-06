La première chose à faire, avant de créer un carnet de notes financier dans NotebookLM est de préparer vos informations : ne téléchargez aucune donnée non anonymisée dans cet outil. Créez, par exemple, un fichier Google Docs dans lequel vous verserez le détail de vos relevés bancaires en supprimant toutes vos données sensibles (informations personnelles, numéros de cartes, etc.). Synchronisez, par la suite, NotebookLM avec Google Drive pour que ses analyses soient à jour.