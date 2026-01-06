Vous aimeriez gérer plus efficacement vos finances ? NotebookLM peut vous donner un petit coup de pouce.
À l'origine conçu pour aider les étudiants et les professionnels à travailler sur une grande variété d'informations, l'outil de prise de notes IA NotebookLM fourmille de fonctionnalités utiles : partage de notes, créations de vidéos, discussions personnalisées, recherches approfondies, génération d'infographies et bien d'autres. Mais saviez-vous que, bien utilisé, cet outil pouvait aussi vous donner quelques idées pour mieux gérer vos finances ? Voici quelques astuces pour en tirer le meilleur parti.
Avant de démarrer : anonymisez vos données
L'équipe d'Android Police a utilisé NotebookLM comme coach financier et les résultats sont plutôt prometteurs. Cet outil peut, en effet, aider ceux qui sont allergiques aux tableurs et aux apps de gestion budgétaire à faire un point rapide sur leurs finances. Bien sûr, NotebookLM n'a pas vocation à remplacer l'aide d'un véritable professionnel. Le service peut, toutefois, fournir quelques pistes de réflexion intéressantes (attention à bien vérifier les informations fournies car l'outil peut commettre des erreurs).
La première chose à faire, avant de créer un carnet de notes financier dans NotebookLM est de préparer vos informations : ne téléchargez aucune donnée non anonymisée dans cet outil. Créez, par exemple, un fichier Google Docs dans lequel vous verserez le détail de vos relevés bancaires en supprimant toutes vos données sensibles (informations personnelles, numéros de cartes, etc.). Synchronisez, par la suite, NotebookLM avec Google Drive pour que ses analyses soient à jour.
Vous pouvez également créer un fichier pour lister vos objectifs financiers de l'années (épargner pour un voyage, réduire vos dépenses, etc.) et ajouter des articles professionnels sur la gestion financière.
1. Repérez les dépenses inutiles
Une fois les notes connectées ou versées dans NotebookLM, il est possible d'analyser vos dépenses en formulant plusieurs requêtes précises :
- Quelles catégories de dépenses dépassent systématiquement le budget prévu ?
- Quelles catégories de dépenses ont augmenté ces derniers mois ?
- Quelles dépenses sont en contradiction avec mes objectifs financiers ?
NotebookLM analysera vos relevés en faisant le lien avec les autres documents fournis (objectifs, articles professionnels, etc.). Vous pourrez ainsi facilement repérer vos mauvais habitudes et corriger vos écarts.
2. Fixez vos objectifs financiers
Il est aussi possible de brainstormer avec NotebookLM pour définir de nouveaux objectifs en tapant les requêtes suivantes :
- Compte tenu de mes revenus de [X euros] et de mes dépenses, propose un plan financier réaliste pour le mois à venir en tenant compte des pics de dépenses et des dépenses irrégulières.
- Élabore un plan d'épargne et de dépenses adapté à mes objectifs financiers sans imposer de règles trop strictes. Explique la logique derrière ces recommandations.
NotebookLM s'adaptera à vos contraintes et vous fournira des objectifs clairs et argumentés.
3. Faites des points réguliers
En mettant régulièrement à jour vos données anonymisées, vous pouvez également utiliser NotebookLM pour faire des bilans réguliers et vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Il est, par exemple, possible d'utiliser ces requêtes :
- Analyse mes nouveaux relevés bancaires et dépenses pour identifier ce qui a changé depuis le mois dernier. Quels postes de dépenses ont évolué ?
- Parmi toutes les catégories de dépenses, laquelle a connu la plus forte augmentation le mois dernier ? Fournis un pourcentage.
- Compare mes dépenses du mois avec mes objectifs financiers. Quelles dépenses ne sont plus alignées avec mes priorités ?
Notez bien que, si NotebookLM peut vous donner quelques pistes pour mieux comprendre vos finances au quotidien, cet outil ne peut en aucun cas remplacer les conseils d'un véritable professionnel. Ne vous fiez donc pas totalement à ses réponses et prenez toujours ses recommandations avec des pincettes.