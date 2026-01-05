Avec sa nouvelle mise à jour, la version iOS de Telegram adopte enfin le look Liquid Glass : on retrouve les fameux effets de transparence et de brillance dans la messagerie. L'équipe invite notamment les utilisateurs qui le souhaitent à gérer ces styles en se rendant dans les paramètres de l'outil : il est notamment possible, en se rendant dans la section « Économie d'énergie » d'optimiser les performances de la batterie.