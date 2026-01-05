2026 vient à peine de démarrer et Telegram est déjà au taquet : l'application vient de recevoir sa première mise à jour de l'année.
Telegram a lancé 14 mises à jour majeures en 2025 et ne compte certainement pas ralentir la cadence pour 2026. La firme, qui a récemment lancé Cocoon, une intelligence artificielle décentralisée dont l'objectif est de concurrencer les GAFAM, vient déjà de sortir ses premières nouveautés pour la nouvelle année. Découvrons-les ensemble !
Le design Liquid Glass débarque dans Telegram
En septembre dernier, Apple a dévoilé le système iOS 26 ainsi qu'un nouveau design, nommé Liquid Glass. Mêlant effets de transparence et forts contrastes, ce dernier avait divisé les utilisateurs : certains se plaignaient du manque de lisibilité engendré par certains effets de flou, d'autres appréciaient, bien au contraire, la modernité du nouveau style et son rendu très soigné.
Avec sa nouvelle mise à jour, la version iOS de Telegram adopte enfin le look Liquid Glass : on retrouve les fameux effets de transparence et de brillance dans la messagerie. L'équipe invite notamment les utilisateurs qui le souhaitent à gérer ces styles en se rendant dans les paramètres de l'outil : il est notamment possible, en se rendant dans la section « Économie d'énergie » d'optimiser les performances de la batterie.
Les résumés IA enfin disponibles dans l'app
Quand on lit une conversation de groupe ou que l'on reçoit un message particulièrement long, il n'est pas toujours facile de comprendre tout ce qui se dit. Bien conscient du problème, Telegram a mis a profit son IA open source et sécurisée Cocoon pour faciliter la vie des utilisateurs : la technologie peut désormais fournir des résumés IA.
Le modèle déployé dans Telegram résume instantanément les longs messages partagés dans les canaux. Dans son annonce, l'équipe explique notamment que « les pages aperçu éclair reçoivent automatiquement un résumé IA en haut de page. » Un bandeau bleu visible en haut des messages permet notamment aux utilisateurs d'afficher le texte original, si besoin est.
Bien sûr, Telegram ne renonce pas à la confidentialité et indique que cette nouvelle fonction a été conçue pour protéger les données des utilisateurs : les requêtes sont, en effet, toutes sécurisées par le biais d'un chiffrement, pour une utilisation en toute sécurité.