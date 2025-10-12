Les appels de groupe et vidéoconférences accueillent désormais des commentaires en direct et des réactions par émoji, permettant aux participants de réagir sans activer leur microphone. Cette fonctionnalité reste toutefois limitée aux groupes comptant moins de 1 000 participants. Sur iOS, l'interface adopte le design Liquid Glass, avec des barres de navigation, claviers et panneaux d'autocollants translucides conformes aux standards d'iOS 26.

Telegram introduit également la possibilité d'ajouter des notes privées aux contacts, offrant aux utilisateurs un moyen de consigner des informations personnelles comme les circonstances d'une rencontre ou le lieu de travail d'une personne. Le système de suggestions d'anniversaires fait son apparition, permettant de proposer ou d'ajouter des dates aux profils pour recevoir des rappels et faciliter l'envoi de cadeaux.