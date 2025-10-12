La nouvelle mise à jour de Telegram déploie une panoplie de fonctionnalités pour enrichir l'expérience utilisateur et les interactions de groupe. Les changements se concentrent principalement sur la communication en direct, la gestion des contacts et l'amélioration des outils pour les développeurs.
L'application de messagerie Telegram, qui a passé le cap du milliard d'utilisateurs en début d'année, a dévoilé sa mise à jour d'automne. Pour l'occasion, celle-ci s'enrichit d'une dizaine de fonctions variées, allant des appels de groupe à la personnalisation des profils, en passant par l'intégration de nouvelles capacités pour les bots basés sur l'intelligence artificielle. Ces ajouts aux utilisateurs des outils plus précis pour interagir et gérer leur présence sur le réseau.
Telegram introduit de nouvelles interactions pour les appels et améliore la gestion des contacts
Les appels de groupe et vidéoconférences accueillent désormais des commentaires en direct et des réactions par émoji, permettant aux participants de réagir sans activer leur microphone. Cette fonctionnalité reste toutefois limitée aux groupes comptant moins de 1 000 participants. Sur iOS, l'interface adopte le design Liquid Glass, avec des barres de navigation, claviers et panneaux d'autocollants translucides conformes aux standards d'iOS 26.
Telegram introduit également la possibilité d'ajouter des notes privées aux contacts, offrant aux utilisateurs un moyen de consigner des informations personnelles comme les circonstances d'une rencontre ou le lieu de travail d'une personne. Le système de suggestions d'anniversaires fait son apparition, permettant de proposer ou d'ajouter des dates aux profils pour recevoir des rappels et faciliter l'envoi de cadeaux.
Des bots plus performants et une monétisation repensée pour les créateurs
Les bots alimentés par l'intelligence artificielle bénéficient de conversations organisées par fils de discussion et de réponses diffusées en temps réel, améliorant leur utilisation pour les échanges multi-thématiques. Les développeurs peuvent désormais créer des bots fonctionnant sur abonnement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives de monétisation.
Les abonnés Premium peuvent accéder à une personnalisation étendue de leur profil grâce aux cadeaux collectibles utilisables comme thèmes. L'application remodèle son système de cadeaux avec des modes anonymes, intègre l'affichage de présents basés sur la blockchain via Fragment, et lance une mini-application Bugs and Suggestions pour centraliser les retours utilisateurs directement depuis l'interface. Pour rappel, l'application s'était déjà dotée d'une flopée de nouvelles fonctionnalités à l'occasion de la rentrée en septembre dernier.
- Fonctions sociales
- Nombreuses options de personnalisation
- Les appels vidéo à 30 intervenants