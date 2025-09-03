Bonne nouvelle pour les utilisateurs de la messagerie Telegram ! La plateforme vient à nouveau d'être mise à jour. Les profils deviennent de plus en plus personnalisables et les cadeaux ont également été dotés de nouvelles options.
Alors que Pavel Durov est encore et toujours aux prises avec la justice française, sa messagerie, Telegram, se porte bien, très bien même : ayant dépassé le milliard d'utilisateurs cette année, elle enchaîne les mises à jour. La dernière, publiée le mois dernier, avait permis d'améliorer l'expérience utilisateur et les interactions sur la plateforme. Que nous réserve la mise à jour de septembre ? Réponse dans cet article !
Les profils des utilisateurs évoluent dans Telegram
Ces derniers temps, les développeurs Telegram se sont penchés sur les options de personnalisation des profils de l'app. En se rendant dans les paramètres de compte, on peut, par exemple, définir un onglet par défaut (stories, collections de cadeaux, etc.), qui apparaîtra en premier dans la liste d'onglets disponibles au sein d'un profil.
Il est aussi possible d'ajouter un morceau de musique disponible dans une discussion sur son compte. Un bouton « Ajouter au profil » a, en effet, été intégré au sein des lecteurs multimédia. Notons que toutes les musiques ajoutées seront automatiquement intégrées au sein d'une playlist.
Les équipes de Telegram ont également revu l'apparence des profils, qui sont désormais plus modernes : ils incluent notamment de nouvelles animations de défilement, pour plus de fluidité. Une mini application de gestion des autocollants a aussi été intégrée pour aider les utilisateurs à « créer des autocollants et des emojis, gérer (les) lots et consulter des statistiques d'utilisation. »
Des améliorations également prévues pour les cadeaux
Les cadeaux ont aussi bénéficié d'évolutions dans Telegram. Après avoir introduit, il y a quelques années, des thèmes pour les discussions privées, les développeurs de l'app proposent maintenant des fonds d'écran dynamiques, liés aux cadeaux de l'utilisateur. Ces derniers peuvent être appliqués aux discussions.
Autre évolution : il est possible d'envoyer des étoiles à ses amis pour les aider à améliorer leurs cadeaux. Un filtre « Améliorable » a été ajouté pour faciliter la rechercher d'objets à faire évoluer. Un bouton « Améliorer les prochains cadeaux » a aussi été intégré pour permettre aux utilisateurs d'améliorer plusieurs items à la fois.
Pour ceux qui souhaitent échanger des cadeaux de collection, la boutique inclut désormais un nouveau champ qui indique la valeur de revente approximative ainsi que des statistiques complémentaires. L'ouverture des cadeaux a aussi été revue : un petit temps d'attente a été ajouté à l'animation pour ajouter du suspense.
