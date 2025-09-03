Alors que Pavel Durov est encore et toujours aux prises avec la justice française, sa messagerie, Telegram, se porte bien, très bien même : ayant dépassé le milliard d'utilisateurs cette année, elle enchaîne les mises à jour. La dernière, publiée le mois dernier, avait permis d'améliorer l'expérience utilisateur et les interactions sur la plateforme. Que nous réserve la mise à jour de septembre ? Réponse dans cet article !