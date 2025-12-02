Pavel Durov, le fondateur de Telegram, passe à l’offensive sur le terrain de l’intelligence artificielle. Il vient d’officialiser le lancement de Cocoon, un réseau d’IA décentralisé promettant une confidentialité absolue, pour contrer la mainmise des géants de la tech.
Après avoir transformé l'essai dans la messagerie sécurisée, Telegram s'attaque à un autre monopole : celui de l'intelligence artificielle, actuellement dominé par des acteurs comme Google, Microsoft ou OpenAI. La nouvelle arme de Pavel Durov se nomme Cocoon, un réseau de calcul confidentiel et décentralisé bâti sur la blockchain The Open Network (TON). L'ambition est claire : offrir une alternative souveraine et respectueuse de la vie privée pour les traitements IA.
Cocoon : l'IA décentralisée et chiffrée sur la blockchain TON
Dans une annonce faite ce 30 novembre, Pavel Durov a confirmé que Cocoon était désormais opérationnel et traitait ses premières requêtes utilisateurs. Le projet, dont le nom complet est « Confidential Compute Open Network », fonctionne comme une place de marché décentralisée. D’un côté, des propriétaires de processeurs graphiques (GPU) peuvent louer leur puissance de calcul inutilisée ; de l’autre, des développeurs peuvent y faire tourner leurs modèles d’IA. En échange de leur contribution, les fournisseurs de puissance de calcul sont rémunérés en Toncoin (TON), la cryptomonnaie native de l’écosystème.
La promesse de confidentialité repose sur l’utilisation de technologies comme les « Trusted Execution Environments » (TEE), qui créent des enclaves sécurisées pour l’exécution des calculs, rendant les données inaccessibles même pour les opérateurs des machines. D’après les informations partagées par Pavel Durov, cette architecture permet de garantir une confidentialité totale des données traitées.
Un écosystème ouvert pour concurrencer les GAFAM ?
Avec Cocoon, Telegram ne se contente pas de lancer un nouveau service, mais pose les fondations d’un écosystème. La messagerie au milliard d'utilisateurs sera le premier client majeur de ce réseau, intégrant directement ces capacités d'IA confidentielle dans ses futures fonctionnalités. Telegram n'en est pas à son coup d'essai, et a déjà fait de la blockchain TON le moteur de son économie interne pour la rémunération des créateurs et la publicité.
En s’attaquant de front aux « coûteux intermédiaires » que sont les fournisseurs de cloud centralisés, Durov espère proposer une solution plus économique et souveraine. L’enjeu est de taille : réussir à attirer suffisamment de développeurs et de fournisseurs de GPU pour que le réseau atteigne une masse critique et puisse réellement se poser en concurrent crédible.
Le lancement de Cocoon est un pari audacieux. Reste à voir si cette infrastructure ouverte saura convaincre au-delà du cercle des convaincus de la décentralisation, ou si elle restera une nouvelle utopie technologique signée Pavel Durov.