En s’attaquant de front aux « coûteux intermédiaires » que sont les fournisseurs de cloud centralisés, Durov espère proposer une solution plus économique et souveraine. L’enjeu est de taille : réussir à attirer suffisamment de développeurs et de fournisseurs de GPU pour que le réseau atteigne une masse critique et puisse réellement se poser en concurrent crédible.

Le lancement de Cocoon est un pari audacieux. Reste à voir si cette infrastructure ouverte saura convaincre au-delà du cercle des convaincus de la décentralisation, ou si elle restera une nouvelle utopie technologique signée Pavel Durov.