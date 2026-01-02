Ce virage ne relève pas de la philanthropie numérique pour préserver nos rétines. Il s'agit d'une manœuvre tactique pour contourner le duopole Apple-Google qui verrouille nos écrans. Si l'interface devient vocale, l'OS du smartphone perd de sa superbe et de son contrôle. C'est ici que les pièces du puzzle s'assemblent concernant ce fameux appareil mystérieux, peut-être un stylo, dont les rumeurs persistaient l'an dernier. Sortir de l'écran permet à OpenAI d'imposer son propre matériel sans affronter l'iPhone de face.