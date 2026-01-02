Le Freestyle Plus se présente comme une mise à jour du modèle existant. Selon les informations communiquées par la marque, cette nouvelle version bénéficie d'améliorations portant sur trois axes principaux :

La qualité d'image

Le rendu sonore

Le design général de l'appareil

Si les spécifications techniques chiffrées (lumens, définition native) n'ont pas encore été détaillées, l'accent est mis sur une optimisation des performances audiovisuelles par rapport à la génération précédente.