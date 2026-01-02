De l'IA dans un vidéoprojecteur, ça vous tente ? Samsung présentera au CES, son nouveau vidéoprojecteur, le Freestyle Plus. Un modèle qui reprend les bases de la version précédente, avec de nombreuses améliorations.
Un peu avant le CES 2026, Samsung nous a présenté les évolutions de sa gamme de produits audiovisuels. Au sein de la catégorie des écrans "Lifestyle", le constructeur officialisera une nouvelle version de son projecteur portable : le Samsung Freestyle Plus. Ce modèle intègre des révisions matérielles ainsi que de nouvelles fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.
Des améliorations à foison, sans révolution
Le Freestyle Plus se présente comme une mise à jour du modèle existant. Selon les informations communiquées par la marque, cette nouvelle version bénéficie d'améliorations portant sur trois axes principaux :
- La qualité d'image
- Le rendu sonore
- Le design général de l'appareil
Si les spécifications techniques chiffrées (lumens, définition native) n'ont pas encore été détaillées, l'accent est mis sur une optimisation des performances audiovisuelles par rapport à la génération précédente.
Une nouvelle technologie de projection
La principale caractéristique technique qu'apporte ce modèle est la fonction "3D auto keystone". Cette technologie vise à flexibiliser l'usage du projecteur en permettant la diffusion d'images sur des surfaces non planes. Contrairement aux corrections trapézoïdales classiques qui nécessitent généralement un mur plat, ce système ajuste la géométrie de l'image pour s'adapter aux irrégularités du support de projection.
De l'IA à bord et une intégration parfaite
Le Freestyle Plus intègre la fonction "AI Opti-Screen". Cet outil d'analyse utilise l'intelligence artificielle pour scanner la surface de projection avant la diffusion. Le système est conçu pour repérer les obstacles physiques présents sur le mur ou le support et ajuster l'emplacement ou la taille de l'image en conséquence, facilitant ainsi l'installation sans intervention manuelle complexe.
Bien que présenté comme un produit distinct, le Freestyle Plus s'inscrit dans la stratégie logicielle globale de Samsung pour 2026. À ce titre, il intègre les fonctionnalités standards de la nouvelle gamme :
- Samsung Gaming Hub : Accès aux plateformes de streaming de jeux vidéo
- SmartThings : Intégration dans l'écosystème domotique
- Samsung TV Plus : Accès aux chaînes gratuites proposées par le fabricant
Quand sera disponible le Freestyle Plus ?
Les informations concernant la tarification et la date de commercialisation précise du Samsung Freestyle Plus n'ont pas été communiquées lors de ce briefing. Le produit sera présenté plus en détail lors du CES 2026, qui débutera le 4 janvier 2026.