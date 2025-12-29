OpenAI a développé un hacker virtuel pour renforcer la sécurité de son navigateur Atlas

La menace des injections va persister. Le navigateur peut consulter des emails, cliquer sur des liens, remplir des formulaires et accéder à n'importe quel contenu web. C'est précisément ce qui le rend puissant, mais aussi ce qui expose l'IA à de multiples vecteurs d'attaque : chaque email, chaque page visitée, chaque document peut contenir du code malveillant caché.

OpenAI compare cette menace aux techniques d'escroquerie et de manipulation sociale qui perdurent malgré des décennies de sensibilisation. L'entreprise ne cherche pas à éradiquer le problème, mais à maintenir une longueur d'avance par détection continue. Cette année, les navigateurs IA ont connu un faux-départ à bien des égards, mais la question de la sécurité est particulièrement préoccupante. Impossible à ce jour de recommander l'un d'eux en tant que navigateur par défaut.