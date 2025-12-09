Perplexity pourrait enfin avoir trouvé comment protéger les navigateurs IA

Pour construire BrowseSafe, Perplexity a rassemblé une quantité importante de recherches sur tous les vecteurs d'attaque connus. Ces informations ont servi à créer un benchmark, soit un ensemble de cas de référence pour évaluer la robustesse du système. Ce benchmark a ensuite alimenté l'entraînement d'un modèle de détection conçu pour fonctionner en conditions réelles.

Le modèle doit opérer de manière asynchrone aux côtés des agents IA. Perplexity a affiné le système pour qu'il remplisse cette fonction sans ralentir la navigation. Cette protection permanente accompagne donc l'agent durant son utilisation, tout en préservant les performances. BrowseSafe cherche à détecter et prévenir les attaques par injection de prompts avant qu'elles n'affectent les agents de navigation.

Deux questions restent sans réponse : ce nouveau système sera-t-il largement adopté par d'autres navigateurs IA comme ChatGPT Atlas mais aussi Edge et Chrome aux États-Unis ? Et surtout : combien de temps faudra-t-il aux attaquants pour trouver des moyens de le contourner ? Les chercheurs en sécurité découvrent constamment de nouvelles menaces. Si d'autres navigateurs adoptent BrowseSafe, le système pourrait rendre les agents IA et les navigateurs agentiques plus viables et sûrs sur le long terme.