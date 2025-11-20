En guise de démonstration, l'équipe de SquareX a mis au point une attaque appelée "extension stomping". Le principe vise à créer une fausse extension en empruntant l'identité d'une autre légitime. Chaque module possède un identifiant unique qui le caractérise. Les chercheurs de SquareX ont donc généré une extension malveillante en contrefaisant cet identifiant pour se faire passer pour l'Analytics Extension, l'une de celles qui restent cachées dans Comet et que les utilisateurs ne peuvent pas désactiver.​

Une fois cette fausse extension installée sur la machine, elle peut enfin agir. Elle injecte un code malveillant dans la page perplexity.ai. De là, elle communique avec le module Agentic, l'autre extension système du navigateur. Cette dernière utilise alors l'API MCP pour exécuter le ransomware WannaCry sur l'ordinateur de la victime.​

Dans cet exemple, l'utilisateur n'y voit que du feu. Aucun message d'alerte, aucune demande de permission, aucune fenêtre de confirmation. Les garde-fous standards qu'un système d'exploitation met en place pour protéger l'accès aux ressources critiques sont simplement contournés par cette communication masquée entre les extensions et l'API MCP.​