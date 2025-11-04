Comment les navigateurs IA détournent le Web pour éviter certains sites web

Selon les chercheurs, le comportement du navigateur est différent lorsqu'on lui demande de résumer un article du New York Times. Atlas change de tactique. Il fournit un résumé basé sur la même couverture réalisée par The Guardian, le Washington Post, Reuters ou l'Associated Press. Trois de ces sources disposent d'accords de licence avec OpenAI.

D'un côté, Atlas trouve le moyen de contourner la restriction mise en place par l'éditeur en s'appuyant discrètement sur d'autres sources, de l'autre, OpenAI évite les frictions juridiques. Mais ce que l'on retient aussi, c'est qu'Atlas réinterprète la requête initiale de l'internaute. Et si l'une de ces sources secondaires choisie par le navigateur contenait une fake news ou tout simplement une erreur ?

Les techniques mises en place par les navigateurs IA posent globalement des problèmes à de nombreux éditeurs. D'une part, contrairement aux robots d'indexation classiques qui s'identifient clairement auprès des sites web, les agents IA intégrés dans Atlas et Comet se comportent exactement comme un utilisateur lambda naviguant avec Chrome. Les logs serveur ne font donc aucune distinction entre un visiteur humain et ces intelligences artificielles. Impossible, donc, de les bloquer. D'autre part, les navigateurs IA sont capables de passer outre les paywalls mis en place côté client pour accéder à l'intégralité du contenu HTML d'un article. C'est le cas des modules utilisés par National Geographic ou le MIT Technology Review. Les éditeurs souhaitant protéger leurs contenus devront alors mettre en place un module côté serveur nécessitant une connexion de l'internaute avant de lui retourner l'article.