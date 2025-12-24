Les caractéristiques présumées du prochain pliable de Honor circulent sur les réseaux sociaux, annonçant des évolutions notables en termes d'autonomie et de photographie par rapport au Magic V5.
Honor devrait dévoiler en 2026, un nouveau smartphone pliable. Le Magic V6 devrait voir le jour très prochainement. Les premières caractéristiques s'annoncent, avec une batterie et un appareil photo nettement meilleurs que sur la version précédente, notamment.
Une plus grosse batterie pour le Magic V6
Le Magic V6 embarquerait une batterie de 7000 mAh. Une fuite antérieure évoquait deux configurations possibles : 6900 mAh et 7200 mAh, suggérant des variantes régionales. Pour comparaison, le Magic V5 propose 5 820 mAh en version internationale et 6100 mAh pour le marché chinois.
Cette augmentation de capacité représenterait un gain d'environ 20 %. Il reste à déterminer si cette hausse s'accompagnera d'une augmentation de l'épaisseur ou du poids de l'appareil, des informations non communiquées dans les fuites actuelles.
Appareil photo : le capteur passe à 200 MP
Le capteur principal passerait de 50 MP sur le Magic V5 à 200 MP sur le V6. Les informations concernant les capteurs secondaires demeurent inconnues. Le Magic V5 dispose actuellement d'un ultra grand-angle 50 MP et d'un téléobjectif périscopique 64 MP.
Un capteur de 200 MP génère des fichiers plus volumineux et nécessite un traitement logiciel plus intensif, ce qui pourrait impacter les performances ou le stockage disponible.
Performances : un Snapdragon 8 Elite Gen 5 à bord
La fuite mentionne le "dernier Snapdragon", vraisemblablement le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le Magic V5 fonctionne avec le Snapdragon 8 Elite. Cette puce, non encore annoncée officiellement par Qualcomm, reste hypothétique à ce stade.
Quand sera lancé le Honor Magic V6 ?
Le lancement du Magic V6 devrait se faire en mars 2026, soit environ quatre mois avant le cycle habituel de la série. Le Magic V5 avait été présenté en Chine en juillet 2025, puis commercialisé à l'international en août.
À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 7 dispose d'une batterie de 4400 mAh, soit une capacité nettement inférieure aux 7000 mAh annoncés pour le Magic V6. Toutefois, les différences de consommation énergétique entre les dalles, processeurs et optimisations logicielles rendent les comparaisons d'autonomie réelle difficiles sans tests indépendants.