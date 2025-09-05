Marc.Mitrani

Bonjour,

Vous avez 1000 fois raison.

Je demande invariablement des chiffres plutôt que des pourcentages, mais AUCUN constructeur ne répond. Comme vous le faites justement remarquer, parler en pourcentage permet aux services marketing des constructeurs (je m’en tiens volontairement à mon domaine de compétence) de claironner que les ventes ont augmenté sans communiquer le moindre chiffre tangible.

Passer de 20 à 40 unités d’un produit vendu, ca fait une augmentation de 200%, alors que passer de 1000 à 1200 unités ca ne fait « que » 20%, alors que les ventes sont 10 fois plus importantes dans le second cas.

Seule solution, souscrire à prix d’or un abonnement auprès d’un cabinet d’études comme GfK/Nielsen ou Canalys. Cela ne change pas grand-chose, car les clients de ces instituts n’ont pas le droit de rendre les chiffres publics (sinon personne ne leur achèterait).

Et même, une fois que l’on a ces chiffres, il faut connaitre leur spécificités. Certains relèvent ce qu’on appelle le « sales-in », c’est à dire le nombre d’unités qui sont expédiées vers le réseau (en incluant parfois les modèles de démonstration). D’autres, nettement plus fiables, mesurent le « sales-out », c’est à dire les produits effectivement vendus au client final. Cela fait une petite différence…

Bref, à moins de voler ces chiffres, ils est impossible pour un journaliste de les connaitre (et ça nous les casse, comme vous pouvez l’imaginer).