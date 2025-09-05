Le Honor Magic V5, commercialisé en France depuis le 28 août, affole les compteurs chez Bouygues Telecom notamment, avec des ventes multipliées par cinq. Le smartphone pliant ultra-fin a séduit le marché français dès sa première semaine.
Le dernier-né d'Honor, le MagicV5, a fait une entrée remarquée le marché des smartphones pliants, avec des performances commerciales impressionnantes. Le fabriquant nous apprend ce vendredi 5 septembre que Bouygues Telecom a noté une croissance spectaculaire des ventes de 428% par rapport à la génération précédente, tandis que l'Europe de l'Ouest enregistre une hausse de 75%. L'appétit des consommateurs pour les technologies pliantes est bien grandissant.
Le Magic V5, parmi les plus fins du marché, fait sensation
Avec seulement quelques millimètres d'épaisseur une fois plié, le Magic V5 s'impose comme le smartphone pliant au format livre le plus fin actuellement disponible. La prouesse technique ne sacrifie rien à la robustesse, puisque le mobile embarque les certifications IP58 et IP59, qui garantissent une résistance optimale à l'eau et à la poussière.
L'appareil est aussi doté d'une batterie généreuse de 5820 mAh au silicium-carbone, qui assure à ses utilisateurs une autonomie confortable, malgré la finesse du châssis. Le système photo IA Falcon, enrichi d'un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels, promet des clichés détaillés même en zoom, pour rivaliser avec les meilleurs photophones du moment.
Un écosystème complet avec stylet et multitâche avancé
Les deux écrans du Honor Magic V5 offrent aux clients de la marque une polyvalence remarquable, avec 7,95 pouces à l'intérieur pour une immersion totale, 6,43 pouces à l'extérieur pour un usage quotidien plus qu'agréable, comme nous avons pu le noter dans notre test, au terme duquel le mobile a reçu un excellent 9/10. Les deux dalles acceptent en plus le stylet tactile, ce qui fait aussi du smartphone un véritable carnet numérique nomade.
Le mode Multi-Flex, lui pousse encore plus loin les possibilités en permettant d'exploiter jusqu'à trois applications en même temps. Proposé à partir de 1 999 euros, avec une remise de 300 euros jusqu'au 14 septembre, le Magic V5 n'est pas donné, loin de là, mais il semble avoir rencontré son public.
- Excellents écrans
- Honor AI + Gemini parfaitement intégrés
- Qualité de construction et finesse
- Performances globales
- Autonomie et rapidité de charge
- Qualité photographique en bonne ou moyenne luminosité
- 7 ans de patch de sécurité et 7 mise à jour majeures d'Android
- Stylet (optionnel) utilisable sur les 2 écrans
- Conformité IP68/IP69
- Pas de chargeur fourni
- Qualité photo améliorable en mode nocturne
- MagicOS peut encore progresser
- Prix toujours élevé