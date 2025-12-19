Quelques jours après un bug plus qu'embêtant pour certaines entreprises, Microsoft a finalement publié un correctif hors cycle pour Windows 10. Destiné aux machines inscrites au programme ESU, il vise à réparer le dysfonctionnement de MSMQ introduit début décembre.
Le Patch Tuesday du 9 décembre n’a pas laissé un très bon souvenir à certaines équipes IT. En modifiant le modèle de sécurité de MSMQ, la mise à jour mensuelle avait provoqué des pannes applicatives bien réelles dans des environnements professionnels, allant jusqu’à bloquer des services IIS et des traitements métiers. Microsoft avait reconnu le problème, sans proposer de solution immédiate. La situation a finalement évolué quelques jours plus tard, alors que Redmond vient de publier une mise à jour hors cycle pour réparer MSMQ sur les systèmes Windows 10 couverts par l’ESU.
Un correctif hors cycle à installer manuellement
Contrairement aux mises à jour mensuelles classiques, le correctif KB5074976 n’est pas proposé via Windows Update, ni via WSUS. Il est uniquement disponible depuis le Microsoft Update Catalog, ce qui implique que les équipes concernées devront le télécharger et l'installer manuellement.
Pour rappel, le bug provenait de changements apportés au modèle de sécurité de MSMQ et aux permissions NTFS du dossier utilisé pour stocker les files de messages. Dans de nombreuses configurations professionnelles, les comptes de service utilisés par les applications, notamment via IIS, ne disposaient plus des droits nécessaires pour écrire dans ce répertoire. Résultat, les files de messages se retrouvaient bloquées, les applications ne pouvaient plus traiter les tâches en attente et des erreurs trompeuses évoquant un manque de ressources apparaissaient dans les journaux système.
Microsoft précise que le problème touche principalement les environnements d’entreprise et les systèmes gérés. Les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 Home ou Pro sur des machines personnelles ont peu de chances d’être concernés. Pour les organisations impactées, l’installation de ce correctif hors cycle constitue désormais la solution recommandée pour rétablir le fonctionnement de MSMQ sans avoir à désinstaller le Patch Tuesday de décembre.