Contrairement aux mises à jour mensuelles classiques, le correctif KB5074976 n’est pas proposé via Windows Update, ni via WSUS. Il est uniquement disponible depuis le Microsoft Update Catalog, ce qui implique que les équipes concernées devront le télécharger et l'installer manuellement.

Pour rappel, le bug provenait de changements apportés au modèle de sécurité de MSMQ et aux permissions NTFS du dossier utilisé pour stocker les files de messages. Dans de nombreuses configurations professionnelles, les comptes de service utilisés par les applications, notamment via IIS, ne disposaient plus des droits nécessaires pour écrire dans ce répertoire. Résultat, les files de messages se retrouvaient bloquées, les applications ne pouvaient plus traiter les tâches en attente et des erreurs trompeuses évoquant un manque de ressources apparaissaient dans les journaux système.

Microsoft précise que le problème touche principalement les environnements d’entreprise et les systèmes gérés. Les utilisateurs et utilisatrices de Windows 10 Home ou Pro sur des machines personnelles ont peu de chances d’être concernés. Pour les organisations impactées, l’installation de ce correctif hors cycle constitue désormais la solution recommandée pour rétablir le fonctionnement de MSMQ sans avoir à désinstaller le Patch Tuesday de décembre.