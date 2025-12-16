La mise à jour KB5071546, déployée début décembre sur les systèmes Windows 10 inscrits au programme ESU, a introduit un dysfonctionnement dans Message Queuing, composant essentiel en entreprise, qui permet à des applications et des services de s’échanger des messages de manière différée, sans avoir besoin d’être actifs en permanence. Il est encore largement utilisé dans des applications métiers, pour orchestrer des traitements automatiques en arrière-plan, ou pour faire tourner des services web hébergés localement via IIS, le serveur web intégré à Windows.

Dans les environnements touchés, les symptômes sont sans équivoque. Les files de messages passent à l’état inactif, les tâches en arrière-plan ne s’exécutent plus et certaines applications cessent de répondre. Les journaux système évoquent des ressources insuffisantes, alors que ni le disque ni la mémoire ne sont en cause.

Selon Microsoft, le problème provient d’un changement introduit par la mise à jour dans le modèle de sécurité de MSMQ, combiné à une modification des permissions NTFS du dossier utilisé pour stocker les files de messages. Désormais, les comptes qui s’appuient sur MSMQ doivent disposer d’un accès en écriture à ce répertoire, une autorisation qui reste généralement réservée aux administrateurs.

Or, dans de nombreuses configurations professionnelles, des comptes de service pourtant courants, notamment ceux utilisés par IIS pour faire tourner des applications web, ou les identités système LocalService et NetworkService, ne disposent pas de ces droits. MSMQ ne peut alors plus créer ni gérer ses fichiers, ce qui bloque l’ensemble de la chaîne applicative et déclenche des erreurs trompeuses évoquant un manque de ressources.

Le caractère payant du support étendu change évidemment la perception de l’incident. Il ne s’agit pas d’un bug touchant une version de Windows en bout de course, mais d’un problème affectant un système toujours couvert par un engagement de maintenance contractuel, pour lequel les entreprises continuent d’investir afin de bénéficier d’un environnement stable. Alors forcément, quand une mise à jour facturée plusieurs dizaines de dollars par poste met à l’arrêt des applications utilisées tous les jours, ça coince.