Pour utiliser Google Iluminate, il suffit de se connecter au service avec un compte Google, de cliquer sur le bouton « Generate » disponible dans la colonne de gauche, de fournir un lien ou de lancer une recherche, de choisir le ton du futur podcast et de lancer l'outil. On peut ensuite écouter le résumé audio généré au sein d'un lecteur et accéder à une transcription interactive. Les podcasts sont, par la suite, stockés au sein d'une bibliothèque personnelle et peuvent être générés à nouveau, partagés ou téléchargés. Il est aussi possible de poser des questions à l'IA.