Google s'intéresse de plus en plus à la recherche. Depuis un an, le géant de la Tech développe un outil IA expérimental qui pourrait bien faire de la concurrence à NotebookLM.
On connaissait déjà NotebookLM, un service qui permet de synthétiser des sources multiples et d'en faire des podcasts, des infographies et bien plus encore. Mais Google ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : la société a également mis au point un autre outil, qui s'avère, lui aussi, très intéressant. Son nom ? Google Illuminate.
Un outil expérimental permettant de synthétiser les recherches
Face au succès de NotebookLM, Google a beaucoup travaillé à l'amélioration de cet outil, en y incluant le modèle Nano Banana et en permettant aux utilisateurs d'ajouter des images comme sources. Dans le même temps, ses équipes se sont également penchées sur une autre application IA, dont l'objectif est de rendre plus accessibles les articles de recherche.
Lancé en automne 2024, Google Iluminate est simple d'utilisation : il suffit de lui fournir un article de recherche, par le biais d'un lien public, et l'outil génère après un petit temps d'attente un mini podcast de 4 à 5 minutes où deux interlocuteurs discutent du sujet de façon claire. Un véritable gain de temps pour ceux qui n'ont pas le temps de lire les articles un peu longs ou trop techniques.
Comment tester Google Illuminate ?
Google Illuminate peut s'avérer très utile pour la préparation d'un travail universitaire ou d'un projet professionnel car ce service facilite grandement la compréhension des concepts complexes. Étant expérimental, il n'est pas exempt de défauts : les voix sont un peu trop lisses, on y trouve beaucoup moins de fonctions que chez NotebookLM et certaines nuances se perdent lors des résumés. Mais, il reste, malgré tout, prometteur.
Pour utiliser Google Iluminate, il suffit de se connecter au service avec un compte Google, de cliquer sur le bouton « Generate » disponible dans la colonne de gauche, de fournir un lien ou de lancer une recherche, de choisir le ton du futur podcast et de lancer l'outil. On peut ensuite écouter le résumé audio généré au sein d'un lecteur et accéder à une transcription interactive. Les podcasts sont, par la suite, stockés au sein d'une bibliothèque personnelle et peuvent être générés à nouveau, partagés ou téléchargés. Il est aussi possible de poser des questions à l'IA.
Hélas, Google Illuminate n'est pas encore disponible à grande échelle : il faut s'inscrire à une liste d'attente pour pouvoir le tester. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour pouvoir y accéder.