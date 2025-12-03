On la pensait enterrée, mais elle vient de faire son grand retour : la fonction de déverrouillage par empreinte digitale avec écran éteint est de nouveau disponible sur Google Pixel.
On avait eu droit à un avant-goût en septembre puis en octobre dernier mais il est grand temps de passer aux choses sérieuses : la mise à jour Android 16 QPR2 est enfin en cours de déploiement sur les smartphones compatibles. Et surprise : elle remet sur le devant de la scène une option qui avait inexplicablement disparu.
Le déverrouillage par empreinte digitale avec écran éteint est de retour
La deuxième mise à jour majeure d'Android 16 est enfin là et à cette occasion, Google a réintroduit une option à laquelle il avait pourtant renoncé. Avec Android DP2, les propriétaires de Google Pixel 9 ou ultérieurs avaient, en effet, eu la possibilité de déverrouiller leurs téléphones avec leur empreinte digitale, et ce, même si l'écran était éteint. La fonction était, hélas, devenue introuvable dans les versions bêta suivantes.
Mais il semblerait qu'elle ait refait surface : sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont expliqué avoir pu accéder à nouveau à cette option. L'équipe Android Authority a aussi pu confirmer la nouvelle, en utilisant un Google Pixel 10 Pro XL. Pour utiliser cette fonctionnalité de déverrouillage, il faut, au préalable, la configurer dans les paramètres Android, en se rendant dans la section « Sécurité et confidentialité ». Il faut ensuite cliquer sur « Déverrouillage de l'appareil » > « Empreinte digitale » et activer l'option.
Une option limitée aux Pixel 9 et ultérieurs
L'option nécessite d'avoir un Pixel 9 ou un modèle plus récent (notez que les Pixel 9a n'y accèdent cependant pas). Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces appareils sont équipés de lecteurs d'empreintes digitales ultrasoniques, des équipements plus précis que les lecteurs optiques précédemment utilisés par la marque. Ces derniers ont, en effet, besoin de la lumière des écrans pour lire correctement les empreintes.
Si vous voulez accéder à cette fonctionnalité, vous devez d'abord prendre le temps d'installer la mise à jour Android 16 QRP2 de Google puis activer l'option dans les paramètres de votre smartphone. Si votre appareil est compatible, vous pourrez, par la suite, déverrouiller votre téléphone en posant votre doigt sur l'écran, et ce, même si ce dernier n'est pas allumé.
