Mais il semblerait qu'elle ait refait surface : sur Reddit, plusieurs utilisateurs ont expliqué avoir pu accéder à nouveau à cette option. L'équipe Android Authority a aussi pu confirmer la nouvelle, en utilisant un Google Pixel 10 Pro XL. Pour utiliser cette fonctionnalité de déverrouillage, il faut, au préalable, la configurer dans les paramètres Android, en se rendant dans la section « Sécurité et confidentialité ». Il faut ensuite cliquer sur « Déverrouillage de l'appareil » > « Empreinte digitale » et activer l'option.